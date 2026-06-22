La Moncloa ha interpretado la causa judicial contra la mujer del presidente como una ofensiva destinada a golpear personalmente a Pedro Sánchez. Por eso, desde que el juez Juan Carlos Peinado acordó el sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y le impuso la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, el Gobierno se ha lanzado en tromba contra el magistrado y en defensa cerrada de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Tras semanas marcadas por la inquietud en el PSOE por las investigaciones que cercan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el caso de Begoña Gómez ha reactivado la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial. El primero en abrir fuego este lunes en la cadena SER ha sido el ministro Félix Bolaños, quien no ha querido acusar a Peinado de prevaricar, "a mí no me gusta usar esa terminología", ha dicho, pero ha reflejado que "una mala praxis no afecta al sistema judicial español" y que "cuando hay una resolución contraria a derecho, el sistema de garantías y de recursos debe corregirla" porque "eso es el Estado de Derecho".

También el ministro Óscar López ha cargado duramente contra Peinado en una entrevista en RNE. "El señor Peinado ha hecho un monumento a la injusticia", ha afirmado el ministro, que además ha acusado al juez de infundir "miedo" en la ciudadanía "porque si ha hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno imagínense lo que puede hacer con cualquier ciudadano".

López ha sostenido que Begoña Gómez no disfruta de las mismas garantías y derechos que el resto de los ciudadanos y que está siendo víctima de "una persecución" y de "un ensañamiento" con una voluntad "claramente política".

Las declaraciones del ministro se han producido pocas horas antes de que el Consejo General del Poder Judicial se reuniera para analizar posibles medidas disciplinarias contra Peinado y decidiera abrir diligencias contra el magistrado por las sospechas vertidas en su auto, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara al órgano de gobierno de los jueces su "más enérgica queja" y reclamara la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha elevado la presión sobre el magistrado mostrándose partidario de una sanción y asegurando que la actuación de Peinado está dañando la imagen de la Justicia. "Yo no quisiera inmiscuirme en la decisión que va a tomar el CGPJ, creo que ha de hacerlo conforme a la ley, pero muestro mi preocupación por el buen nombre de la Justicia y creo que esta causa está afectando a la imagen de la Justicia", ha afirmado.

Óscar López ha ido incluso más lejos y se ha declarado "absolutamente convencido" de que "tarde o temprano" algún juzgado acabará acusando de prevaricación al juez Peinado por su actuación en el caso de Begoña Gómez.