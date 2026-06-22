La Ley de Nietos dispara el censo exterior con 600.000 nuevos votantes para 2027

La denominada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022, está impulsando un crecimiento sin precedentes del Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA), hasta el punto de que podría incorporar cerca de 600.000 nuevos electores entre las elecciones generales de 2023 y el próximo gran ciclo electoral previsto para 2027.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el CERA alcanzó los 2.708.083 inscritos el pasado 1 de mayo. La evolución reciente refleja una aceleración significativa: el censo sumó 17.425 nuevos inscritos entre marzo y abril y otros 16.168 entre abril y mayo, lo que supone un ritmo cercano a los 16.000 nuevos electores al mes.

La información, recopilada y analizada por El Español a partir de los datos oficiales, apunta a que el crecimiento del censo exterior se ha intensificado desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. La norma permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles de origen nacidos en el extranjero que perdieron o renunciaron a la nacionalidad en determinados supuestos vinculados al exilio.

Un incremento del 16%

Desde las últimas elecciones generales de julio de 2023, el número de inscritos en el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.708.083 personas, lo que representa un incremento de 375.027 electores, equivalente al 16,1%. Si la tendencia actual se mantiene, el censo exterior podría acercarse a los tres millones de inscritos en 2027.

El aumento se produce mientras la red consular afronta una fuerte presión administrativa. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos por el mismo diario, más de 2,4 millones de personas han iniciado trámites para obtener la nacionalidad española al amparo de esta normativa. La acumulación de expedientes ha generado importantes retrasos en distintos consulados, especialmente en Buenos Aires, donde responsables consulares han advertido de la magnitud del atasco administrativo.

Ante esta situación, el Gobierno ha impulsado medidas para agilizar la tramitación. Entre ellas figura la adjudicación de contratos para reforzar los sistemas de gestión de expedientes y la incorporación de apoyos externos destinados a acelerar los procedimientos de nacionalidad.

Madrid, la comunidad con más crecimiento

Madrid destaca como la circunscripción con mayor crecimiento del censo exterior. De acuerdo con los datos del INE, la provincia ha pasado de 379.961 inscritos en julio de 2023 a 486.223 en mayo de 2026, un aumento de más de 106.000 electores y una subida cercana al 28%, muy por encima del crecimiento medio del conjunto del CERA.

En este contexto, el senador socialista y secretario del PSOE Exterior, César Mogo, defendió hace un año la filosofía de la norma durante un viaje a Argentina. "Hacemos legal lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Pues ahora concedemos ese derecho, que tiene el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez", afirmó.

Mogo añadió además que el objetivo de la ley es reconocer el vínculo histórico con la emigración española: "Pienso mucho en la gente que viajaba en barco hacia Argentina, aquellos abuelos o bisabuelos pensarían siempre que sus nietos tenían que ser españoles. Es lo que estamos reconociendo", señaló.

Críticas de Feijóo

Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la norma en Antena 3, cuestionando el alcance del proceso de nacionalizaciones derivado de la Ley de Memoria Democrática. Feijóo ha denunciado que la medida supone "dos millones y medio de nacionalizaciones a personas que no han nacido en España" y ha advertido de que "probablemente la mayoría no conozca el país".

El líder de la oposición también se ha preguntado sobre las implicaciones del proceso: "¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración, por romper el consenso en materia de retorno, por regularizar a todos los que estén en España el 31 de diciembre de 2025 y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones de forma inmediata?", ha señalado el líder de la oposición.