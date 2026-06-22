La condena del exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el caso Mascarillas ha provocado un fuerte impacto más allá de España. La sentencia del Tribunal Supremo ha sido recogida por numerosos medios internacionales, que no solo destacan la gravedad de los hechos, sino también su estrecha vinculación política con el núcleo de poder del Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso ha vuelto a situar bajo escrutinio internacional al entorno del presidente del Gobierno, al que distintos medios señalan como el principal beneficiario político de la etapa en la que Ábalos ocupó una de las posiciones más influyentes del Ejecutivo y del PSOE.

Le Monde apunta al papel clave de Ábalos en el ascenso de Sánchez

El diario francés Le Monde recuerda que Ábalos fue una de las figuras más relevantes en la estructura interna del PSOE y una pieza clave en el ascenso de Pedro Sánchez al liderazgo del partido.

El medio francés subraya su papel como "mano derecha" del presidente del Gobierno durante los años de mayor consolidación del actual proyecto socialista, antes de que estallara el caso judicial. La sentencia, según la lectura internacional, no solo afecta a un exministro, sino a una figura que formó parte del núcleo duro del poder político del PSOE.

Euronews habla de impacto directo en el Gobierno

Euronews considera la condena como un duro golpe político para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un contexto marcado por la acumulación de investigaciones que afectan a personas del entorno socialista.

El medio europeo pone el foco en la presión creciente sobre el Gobierno español, señalando que el caso se suma a otras causas que afectan a figuras próximas al presidente.

Bloomberg y el desgaste del núcleo de poder socialista

Bloomberg destaca que Ábalos formó parte del círculo más cercano de Pedro Sánchez y subraya que la condena de uno de sus principales colaboradores representa un nuevo desgaste para el Gobierno.

La agencia también recuerda que el Ejecutivo se enfrenta a un clima de creciente tensión política y judicial que afecta directamente a su estabilidad.

Brussels Signal habla de un caso que alcanza al corazón del Gobierno

El medio belga Brussels Signal señala que esta condena representa uno de los primeros grandes veredictos que impactan directamente en el entorno más cercano del presidente del Gobierno.

Según su análisis, el caso aumenta la presión política sobre el Ejecutivo socialista y refuerza las exigencias de responsabilidades por parte de la oposición.

Una sentencia con consecuencias políticas

La condena de Ábalos ha dejado de ser únicamente un asunto judicial para convertirse en un elemento de fuerte impacto político. La repercusión internacional refleja cómo el caso Mascarillas ya es interpretado fuera de España no solo como un episodio de corrupción, sino como un golpe directo al entorno político que sostuvo a Pedro Sánchez durante años.

Mientras el Gobierno intenta contener el impacto de la sentencia, la lectura internacional coincide en un punto: el caso no afecta únicamente a un exministro, sino a la estructura política que lo rodeaba.