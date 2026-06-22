Las primeras declaraciones de Pedro Sánchez a la sentencia de José Luis Ábalos por el caso Koldo. Este nuevo golpe al sanchismo ha coincidido con unas declaraciones del presidente del Gobierno en la red social TikTok. En lugar de abordar uno de los casos que demuestran la corrupción en el seno del Ejecutivo, Sánchez ha dado unas recomendaciones de carácter meteorológico; para "estar preparados y preparadas" ante el calor extremo.

Y es que de aquella "menuda inventada" cuando Víctor de Aldama empezó a colaborar con la Justicia hemos pasado a un Pedro Sánchez que comparte un breve decálogo para encarar la ola de calor que cubre España y subraya que "la emergencia climática no es ninguna broma" y pide que "nadie se la juegue con el calor".

Mientras al que fuera su número 2 en el Gobierno, José Luis Ábalos, ha recibido una condena a 24 años de prisión, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas; Sánchez invita a "beber agua, ponerte crema solar y evitar hacer deporte".

Resistencia

Cuando Víctor de Aldama empezó a colaborar con la Fiscalía, el presidente calificó sus revelaciones como "menuda inventada". Cuando los medios de comunicación recordaban que entre los integrantes de la gira del Peugeot que encumbró a Sánchez con dudosas estrategias, Sánchez recurría a los "pseudomedios", a "la máquina del fango" y a la "ultraderecha". Hoy, en cambio, con las revelaciones, la corrupción y el dolo Pedro Sánchez demuestra su capacidad de resistencia haciendo como si la condena no tuviera ninguna relación con él ni con su partido.

Su demostración de fuerza pasa por recurrir a la indiferencia ante una realidad que no esconde cómo se operaba dentro de su Gobierno. Y es que hay que recordar que al caso Koldo, le siguen el caso del hermano de su hermano, el de Begoña y el de la cloaca. Mientras tanto, el presidente sigue mirando a otro lado.