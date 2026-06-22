Los fijos discontinuos que no trabajan y se borran en la estadística oficial rozan ya el millón de personas

La estadística laboral española se ha convertido en todo un ejemplo de manipulación y falta de reflejo de la realidad. Pese a todos los mensajes narcotizantes del presidente Pedro Sánchez, y los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, lo cierto es que la cifra de parados reales no deja de rondar los cuatro millones de personas. Pese a ello, el Ejecutivo sigue divulgando una serie de mensajes basados en la adulteración de la estadística y, especialmente, en una trampa que no deja de engordar: la exclusión del dato oficial del colectivo de contratados fijos discontinuos que permanecen inactivos en el momento de hacer la medición del paro. Y este grupo supera ya las 900.000 personas. Y no deja de crecer.

El estudio elaborado por los expertos del sindicato USO pone números a este engaño. "El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de mayo, ha bajado en 36.323 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 1,54%. Es un mes afectado de manera directa por la estacionalidad propia del inicio de la temporada turística", señala el gabinete de estudios de esta formación sindical. Pero, "es un mes de mayo peor que el de 2025 en el que el desempleo bajó en 57.835 personas en relación con el mes anterior. Por otra parte, respecto a mayo de 2025, el paro interanual ha descendido en 134.162 personas (-5,47%)". Pero, "en términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 9.755 personas".

Y, sobre todo, todo ello sobre la base de unos datos adulterados. "El total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) al finalizar mayo alcanzó los 2.937.419 en: •"Parados registrados": 2.320.721 •Con disposición limitada: 416.817 •Otros no ocupados: 199.881". Y, de todos ellos, el Gobierno sólo admite la primera partida, la de los 2.320.721. Pero sigamos, que llegan más trampas: "Si sumásemos a este dato los afectados por ERTE que en el mes de mayo alcanzaron los 9.968 y los fijos discontinuos inactivos que, según la última EPA, estarían en 900.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,8 millones de parados reales: 3.847.397", apunta el sindicato. Una cifra demasiado cercana a la barrera psicológica de los cuatro millones de parados reales.

"La pregunta que nos hacemos mes tras mes es: ¿Qué tipo de ocupación tienen las 1.168.806 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE buscando un empleo en mayo? ¿Es este un indicador de la calidad del empleo que tenemos y que hace que busquen mejores empleos? Demasiada, excesiva, parcialidad no deseada en la contratación, lo que implica salarios bajos y la búsqueda de otro empleo (pluriempleo)", concluye USO.

Es más, el número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.323.719. Supone una bajada de 5.264 (-0,40%) sobre el mismo mes del año 2025. Y sólo el 43,22% de estos contratos son de carácter indefinido, es decir, 572.061. ¿Dónde están los más de 1,3 millones de trabajadores contratados? ¿Por qué esto no se refleja en una bajada más significativa del paro? ¿Se están rescindiendo tantos contratos como los que se realizan? Esto se llama rotación en el empleo. Y es que, con más de medio millón de contratos indefinidos realizados, el paro sólo baja en 36.323 personas. ¿Dónde están las personas objeto de estos contratos? ¿Cuánto duran los empleos? ¿Son contratos cerilla, contratos indefinidos de corta, cortísima, duración? ¿O es que la mayoría de esos contratos se realizan a personas que no están inscritas en el SEPE? ¿Qué intermediación laboral están realizando los Servicios Públicos de Empleo?", se pregunta de forma retórica el sindicato.

Lo cierto es que los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 234.774 a tiempo completo (41,1%), 135.409 a tiempo parcial (23,7%) y 201.878 fijos discontinuos (35,2%).