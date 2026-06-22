Ante la primera sentencia firme de uno de los grandes casos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha evitado realizar cualquier valoración durante el acto 'España verde y digital: el impacto del plan de recuperación', celebrado este lunes en el Teatro Real.

Al finalizar el evento y tras la insistencia de los medios de comunicación, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha verbalizado la posición del Ejecutivo al calificar la resolución de "desproporcionada como a cualquiera que tenga ojos en la cara".

Puente ha rechazado profundizar en sus declaraciones. "Cuando quiero hablar, me paro y os hablo", ha zanjado antes de abandonar el recinto. Ha sido, de hecho, el miembro del Gobierno que más tiempo ha permanecido ante los periodistas, ya que el resto de ministros presentes —la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Educación, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López— han abandonado el acto con rapidez y sin hacer declaraciones.

"Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito", ha añadido Puente, en referencia a su publicación en redes sociales en la que ha puesto el foco en la sentencia que afecta al comisionista Víctor de Aldama, mientras relega a un segundo plano la situación del exministro socialista José Luis Ábalos.

El ministro ha enmarcado la resolución como una "sentencia aleccionadora", en unas declaraciones que cuestionan implícitamente el criterio del Tribunal Supremo y restan relevancia a la colaboración prestada por el empresario durante la investigación.

¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026

Misma estrategia que utilizan en Ferraz, de la mano de su portavoz nacional, Montse Mínguez.

Quien la hace, que la pague por supuesto, pero: 24 años para Ábalos.

19 años para Koldo.

4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo. — Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026

Por ahora, el Gobierno guarda silencio de forma oficial ante una sentencia que marca un hito incómodo para Pedro Sánchez: la primera resolución firme por corrupción que afecta a su etapa al frente de La Moncloa.