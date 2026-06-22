Ante la primera sentencia firme de uno de los grandes casos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha evitado realizar cualquier valoración durante el acto 'España verde y digital: el impacto del plan de recuperación', celebrado este lunes en el Teatro Real.

Al finalizar el evento y tras la insistencia de los medios de comunicación, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha verbalizado la posición del Ejecutivo al calificar la resolución de "desproporcionada como a cualquiera que tenga ojos en la cara".

Puente ha rechazado profundizar en sus declaraciones. "Cuando quiero hablar, me paro y os hablo", ha zanjado antes de abandonar el recinto. Ha sido, de hecho, el miembro del Gobierno que más tiempo ha permanecido ante los periodistas, ya que el resto de ministros presentes —la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Educación, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López— han abandonado el acto con rapidez y sin hacer declaraciones.

"Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito", ha añadido Puente, en referencia a su publicación en redes sociales en la que ha puesto el foco en la sentencia que afecta al comisionista Víctor de Aldama, mientras relega a un segundo plano la situación del exministro socialista José Luis Ábalos.

El ministro ha enmarcado la resolución como una "sentencia aleccionadora", en unas declaraciones que cuestionan implícitamente el criterio del Tribunal Supremo y restan relevancia a la colaboración prestada por el empresario durante la investigación.

¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026

La Moncloa se desvincula de cualquier responsabilidad en el caso y vuelve a sostener la tesis de que la corrupción protagonizada por el exministro de Transportes fue una actuación estrictamente personal, desarrollada al margen tanto de Pedro Sánchez como del resto de miembros del Ejecutivo.

"Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público", señalan fuentes gubernamentales, que reivindican haber "contruido" leyes orientadas precisamente a reforzar esos principios.

"Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada", añaden desde La Moncloa.

Misma estrategia que utilizan en Ferraz, de la mano de su secretaria de organización, Rebeca Torró. El PSOE ha optado por responder a la condena refugiándose en el clásico "y tú más". Lejos de ofrecer una reflexión sobre el impacto político de un caso de corrupción que afecta a quien fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, los socialistas han centrado su discurso en los escándalos pasados del PP y en la situación de Isabel Díaz Ayuso.

El hipócrita de Feijóo da lecciones desde una sede pagada en B. El PSOE actuó con contundencia, ¿a qué espera él para hacer lo mismo con Ayuso? La misma corrupción de Ayuso que le puso en Génova será la que termine con su carrera de eterno aspirante a presidente del Gobierno. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 22, 2026

La dirección socialista insiste en que actuó desde el primer momento y presume de tolerancia cero con la corrupción, pero al mismo tiempo trata de diluir el coste político del caso desplazando el foco hacia la oposición llamando "hipócrita" a Alberto Núñez Feijóo y criticando que lance "moralina barata".