Óscar Puente fulmina al portero del Sabadell tras los insultos a Sánchez: "Enseguida le sale el facha"

La celebración del ascenso del Sabadell ha quedado marcada por una polémica que ha trascendido el ámbito deportivo. Todo comenzó con la difusión de unas imágenes grabadas durante la celebración del equipo catalán, en las que el portero Diego Fuoli anima a los aficionados congregados a corear gritos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vídeo, registrado desde el balcón del Ayuntamiento durante uno de los actos institucionales organizados para conmemorar el ascenso, comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Entre las numerosas respuestas que provocó el vídeo destacó la del ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los miembros más activos del Ejecutivo en redes sociales. El dirigente socialista utilizó su cuenta en X para responder al comportamiento del guardameta y lo hizo recurriendo a una conocida frase del humorista Pepe Rubianes. "Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha", escribió Puente al compartir las imágenes que se habían viralizado durante la jornada.

"Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha"(Pepe Rubianes. "Rubianes Solamente". Club Capitol. 2003. Intemporal) https://t.co/AzZFYIqFpj — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026

El Sabadell se desmarca de los cánticos

Ante la creciente repercusión del incidente, el CE Sabadell decidió emitir un comunicado oficial para fijar su posición. En la nota, la entidad quiso agradecer al Ayuntamiento la recepción institucional organizada con motivo del ascenso y trasladó un mensaje centrado en los valores que pretende representar.

El club subrayó su compromiso con principios como el respeto, la convivencia, la inclusión y la responsabilidad, asegurando que continuará trabajando para que estos valores sigan formando parte de su identidad.

Las disculpas de Diego Fuoli

Paralelamente al comunicado del club, Diego Fuoli decidió dirigirse públicamente a través de sus redes sociales para pedir disculpas por lo sucedido.

En su mensaje, el guardameta reconoció que actuó impulsado por la euforia del momento y admitió que no fue consciente de las consecuencias que podía tener su comportamiento. Según explicó, lo que "en el momento pareció una gracieta sin maldad se ha convertido en una bola gigante".

La respuesta final del ministro

A quien se pudiera sentir ofendido…

pueees no se, no se me ocurre así a bote pronto. ¿Por qué se iba a ofender nadie? https://t.co/a7L9Iq01ej — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026

Las disculpas del portero no cerraron por completo la polémica. Tras la publicación del mensaje de arrepentimiento por parte de Fuoli, Óscar Puente volvió a intervenir a través de X. El ministro reaccionó con ironía al comunicado del jugador y escribió: "¿Por qué se iba a ofender nadie?".