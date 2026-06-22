El exfiscal del Tribunal Supremo, expresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y antiguo miembro de la Fiscalía Anticorrupción, Salvador Viada, ha defendido la aplicación de los beneficios penales concedidos a Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia y ha criticado duramente las declaraciones de miembros del Gobierno y dirigentes socialistas que cuestionan ese tratamiento jurídico.

En La Noche de Cuesta, Viada ha sostenido que la reducción de condena aplicada al empresario investigado responde a una aplicación ordinaria de la legislación penal y procesal, rechazando que exista ninguna anomalía jurídica. Según ha dicho, las críticas responden más a intereses políticos que a argumentos técnicos.

"Es la aplicación de la ley"

Preguntado por las declaraciones de dirigentes como Óscar Puente o Yolanda Díaz, que han mostrado su sorpresa por el trato dispensado a Aldama tras colaborar con la Justicia, Viada ha sido tajante: "Es la aplicación de la ley. Además, es bueno que ocurra".

El exfiscal ha recordado que años atrás incluso responsables políticos defendían beneficios penitenciarios e indultos para quienes colaboraban con la Justicia, por lo que considera que el cambio de criterio actual tiene una explicación política.

"Tengo la impresión de que esto se ve de manera distinta ahora, y en mi opinión, porque hay miedo de que personas que pueden estar metidas en organizaciones e investigaciones sobre organizaciones criminales que pueden afectar a intereses del Partido Socialista o del Gobierno, pues puedan hablar", ha señalado el exfiscal.

Por ello, ha calificado las críticas como declaraciones "groseramente interesadas" y ha asegurado que carecen de una verdadera finalidad de mejorar el funcionamiento de la Justicia.

La sentencia

Viada, que ha recordado haber trabajado durante ocho años en la Fiscalía Anticorrupción, ha explicado que cualquier investigado intenta minimizar su responsabilidad penal y que las ventajas legales por colaborar forman parte de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.

En este contexto, ha asegurado que la sentencia que beneficia a Aldama y que ha condenado a 24 años de prisión a Ábalos está siendo analizada con atención por todos los investigados y sus defensas: "La sentencia de hoy está siendo estudiada por todos los abogados de todos los implicados".

Según ha explicado, quienes perciban que la situación judicial se complica pueden plantearse colaborar para obtener reducciones de condena, proteger a familiares o aliviar la situación procesal de personas de su entorno.

Al señalar ese razonamiento, ha citado expresamente el caso de José Luis Ábalos, y ha añadido: "Él debe pensar, oye, que si reconozco, a lo mejor libero de responsabilidad a mis hijas, libero de responsabilidad a mis subordinados. Este tipo de razonamientos están en la cabeza de todos, estoy seguro".

La organización criminal

Durante la entrevista también ha sido preguntado por las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, coincidentes con las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción.

Lejos de considerar excesivas las penas, Viada ha sostenido que responden a la gravedad de los delitos acreditados y especialmente al delito de organización criminal, que ha considerado "lo más grave" al funcionar "durante tres años".

El exfiscal ha recordado que se trata de un delito autónomo y especialmente severo porque castiga la creación de estructuras destinadas a cometer delitos de forma continuada. "La organización criminal es la que se constituye para cometer delitos", ha especificado. A su juicio, las penas impuestas son proporcionadas a los hechos probados.

"Dirige una organización criminal siendo ministro de España"

Viada ha destacado además un elemento que considera especialmente grave dentro de la resolución judicial: la posición institucional que ocupaba Ábalos cuando se produjeron los hechos. "El Tribunal Supremo, además, considera el hecho de que este señor es miembro del Gobierno", ha asegurado.

Y ha añadido una reflexión de forma contundente: "Dirige una organización criminal siendo ministro de España. Es difícil concebir algo más contrario al derecho".

No obstante, el exfiscal ha asegurado que, tras una primera lectura de la sentencia, no aprecia que el Tribunal Supremo esté intentando extender responsabilidades más allá de los condenados: "No me da la sensación de que en esta sentencia el Tribunal Supremo esté pensando en tirar por elevación".

La colaboración con la Justicia

Respecto al tratamiento dispensado a Aldama, Viada ha insistido en que la ley prevé atenuantes muy cualificadas cuando la colaboración resulta especialmente relevante para esclarecer los hechos o desmantelar organizaciones criminales. "La ley lo establece, te toca una atenuante y es muy cualificada cuando la colaboración es muy relevante", ha señalado Viada.

En su opinión, la aportación de Aldama permitió contribuir al descubrimiento de una estructura criminal de enorme relevancia institucional: "Se desmonta, no exclusivamente gracias a Aldama, pero con su contribución, una organización criminal que anidaba en su cúpula en el Consejo de Ministros".

Además, ha subrayado que colaborar con la Justicia no es una decisión sencilla para quien está siendo investigado: "Requiere, desde mi punto de vista, cierto coraje".

Por ello, ha advertido de que cuestionar públicamente estos beneficios legales puede transmitir un mensaje contrario a los intereses de la Justicia. "Si desde el Gobierno van diciendo que ese estímulo es excesivo y que hay que castigar más a las personas que colaboran, pues entonces están, como diciendo, tranquilos, delincuentes, que es mejor que os quedéis callados". Por lo que, a su juicio, ha señalado que se trata de un mensaje "negativo para la Justicia".