Una encuesta refleja que el PSOE sigue en mínimos y una sólida subida del PP a costa de Vox

El PP ganaría las elecciones según la encuesta de Target Point que publica este lunes El Debate, que además coloca a los populares en su mejor dato en un año: un 32% que supone una mejora de ocho décimas respecto a su resultado de hace solo tres semanas. Los de Feijóo tendrían entre 139 y 141 diputados, cinco más de los que obtuvo en el sondeo anterior.

El PSOE se queda muy lejos: los socialistas ganan dos décimas respecto a la encuesta del 1 de junio, pero hay que recordar que en ese sondeo habían perdido más de dos puntos comparado con el anterior, por lo que sigue en mínimos de la legislatura. De hecho, el 25,6% que marca es su segundo peor registro en el histórico de resultados de esta empresa demoscópica. Tendría de 105 a 107 diputados, dos más que a primeros de mes, eso sí. Además, los responsables de la encuesta destacan que el porcentaje de indecisos entre los votantes del PSOE es muy alto: un 21,9%.

A Vox, por su parte, el sondeo no le va nada bien: los de Abascal pierden ocho décimas, las mismas que gana el PP, si bien a pesar de ello se queda en un 18,1%, en la banda alta de lo que le otorga la mayoría de los sondeos. El partido pasaría de los 33 diputados que tiene ahora a una horquilla entre 61 y 63 que, eso sí, son seis menos de los que tenía hace solo tres semanas.

Sorprendente es el resultado de Sumar, que sube casi dos puntos en tres semanas para llegar al 7,2%, lo que les lleva a duplicar su previsión de escaños: si tenía 5 o 6 ahora estaría en 10 u 11, lo que sigue estando muy lejos de la treintena que logró en 2023. Por el contrario, Podemos sigue estancado: mejora una décima para quedarse en un pírrico 3,3% y no pasaría de 2 o 3 diputados.

La encuesta ha contado con 1.022 entrevistas que se realizaron el 17 y el 18 de este mes, es decir, justo después de la comparecencia de Zapatero frente al juez Calama, pero sin recoger el hipotético efecto del auto publicado este sábado por Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez.