Condenado a nueve años de inhabilitación un exconcejal socialista de Baiona por adjudicar obras a dedo

El exconcejal de Vías y Obras del PSOE en Baiona, Óscar Martínez Álvarez, ha aceptado una condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con la contratación irregular de varias actuaciones municipales ejecutadas durante su etapa en el gobierno local.

La sentencia se ha dictado este martes tras una vista de conformidad en la que el antiguo edil reconoció los hechos y asumió la pena acordada. La inhabilitación le impedirá desempeñar cargos públicos con competencias en materia de contratación y concurrir como candidato en procesos electorales durante el periodo establecido.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Martínez autorizó la realización de tres obras en distintos puntos del municipio, concretamente en el Camiño As Fontiñas, la Praza Cruceiro-Baíña y una actuación de construcción de acera en la zona de Cruceiro. El importe conjunto de los trabajos superó los 34.700 euros.

Según la Fiscalía, la contratación se efectuó al margen de los procedimientos exigidos por la legislación de contratación pública. El Ministerio Público sostiene que las obras fueron encargadas de forma verbal, sin expediente administrativo previo, sin contrato formal y sin respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.

Las irregularidades detectadas llevaron al Ayuntamiento a rechazar el pago de las facturas correspondientes a los trabajos realizados. Posteriormente, la empresa adjudicataria recurrió la decisión por la vía contencioso-administrativa, obteniendo una estimación parcial de sus pretensiones.

Esta condena se suma a otra impuesta al exresponsable municipal el pasado mes de enero. En aquella ocasión también aceptó una pena de nueve años de inhabilitación por adjudicar directamente diversas obras en caminos vecinales de Baiona sin seguir los trámites legales exigidos. Al igual que en el caso actual, el consistorio había paralizado los pagos debido a las irregularidades detectadas y la constructora afectada recurrió a los tribunales para reclamar el abono de los trabajos.

Con esta segunda condena, el exconcejal acumula dos sentencias por prevaricación vinculadas a la gestión de contratos de obras públicas durante su etapa al frente del área de Vías y Obras.