El precio de ser honrado en España: nuevo estreno de La Radioteca

En medio de la grave crisis de corrupción institucional que está asolando nuestro país, los españoles estamos acostumbrándonos a ver en las noticias cómo servidores públicos han deshonrado el cargo para el que fueron elegidos. Fiscales, mandos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, directivos de empresas del Estado y hasta miembros de la Agencia Tributaria aparecen implicados por acción u omisión en los escándalos políticos que abarrotan diariamente las portadas de la prensa patria. Algunos, incluso, formando parte de una cloaca para acabar con la carrera de los compañeros que molestaban con sus pesquisas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Como manda el manual periodístico, las malas noticias suelen acaparar nuestra atención, al menos mucho más que las buenas. Pero que no se hable tanto de ellos no significa que no existan funcionarios o ciudadanos de cualquier tipo que, llegada la encrucijada de la decencia o la complicidad, hayan elegido cumplir con su obligación y su conciencia aunque eso les supusiera un calvario en lo personal y lo profesional.

Casos recientes como el de Forestalia o el del condenado ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nos han dejado dos buenos ejemplos de las consecuencias en forma de purga que tiene para las personas honradas denunciar la corrupción o decir ‘no’ cuando desde las altas esferas te piden que te saltes la ley. Y, sin embargo, a pesar de saber los riesgos que asumían, todavía existe gente en España que pone por delante la honradez a su bienestar económico e incluso físico. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta que La Radioteca ha tratado de responder en sus nuevos episodios con el título El precio de ser honrado en España: cuatro historias para escuchar con tus hijos.

El técnico de Invercaria que fue detenido tras desvelar el entramado de informes falsos de la Junta de Andalucía en tiempos de José Antonio Griñán, el jefe de servicio de la prisión de Lledoners al que el separatismo catalán linchó social y profesionalmente por denunciar el trato de favor a los presos del 1-0, el policía local de Torrevieja al que destrozaron la vida por destapar las andanzas de sus mandos, y el empleado de UGT condenado por la justicia tras filtrar las pruebas de la tesorería B del sindicato. Todos ellos han decidido contar su historia y explicar la terrible factura vital que pagaron por no hacer lo que muchos: callar y mirar hacia otro lado.

Al final de cada capítulo, a los cuatro protagonistas se les plantea la misma pregunta: ¿si pudiera regresar al pasado, lo volvería a hacer? Las respuestas obtenidas son las que han dado sentido al objeto de este podcast y esperemos que den esperanza a todos los que lo escuchen.

La saga de cuatro capítulos se completa con un epílogo en el que Federico Jiménez Losantos comenta el relato hecho por los protagonistas y reflexiona sobre si los denunciantes de corrupción que ponen en juego su vida y su carrera tienen el reconocimiento social que merecen.

En su libro Memoria del comunismo, Federico incidió en la idea de que en la lucha contra la destrucción del individuo lo más importante fue, precisamente, el testimonio individual, lo que él llamó "el ‘no’ de Uno". Y es que hasta en su momento de mayor apogeo, el comunismo siempre tropezó "con una persona que se negaba a decir ‘sí’ y, a veces, insistía en decir ‘no’". El primer sindicalista preso, el primer periódico clausurado, el primer juez despedido, el primer funcionario caído… fueron algunos de los ejemplos que citó simbólicamente el presidente del Grupo Libertad Digital y a los que quiso honrar en el que fue uno de sus libros más importantes.

Como contra el comunismo, contra la corrupción, también ha habido siempre disidentes, personas como Cristóbal, Miguel, Antonio o Roberto que un día dijeron ‘no’ y a las que el equipo de La Radioteca les quiere dedicar este trabajo periodístico.