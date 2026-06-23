El Gobierno vincula la sentencia de Ábalos con Ayuso

Después de conocerse ayer la sentencia del exministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que pasará 24 años en prisión, era muy esperada la valoración del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros, después de que este lunes, en un acto del presidente del Gobierno, todos trataran de esquivar a los medios de comunicación, salvo el ministro Óscar Puente, que tachó de "desproporcionada" la sentencia. Sin embargo, la decisión que ha adoptado La Moncloa es situar en el mismo plano a José Luis Ábalos y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de la que no consta que esté investigada por nada.

"Quienes creemos en la política, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la separación de poderes sabemos que, lamentablemente, se dan casos de corrupción en política. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso", ha lanzado el ministro y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ya en precampaña electoral.

El Gobierno se llena la boca proclamando su tolerancia cero con la corrupción y asegurando que actuó con contundencia contra el exministro José Luis Ábalos, cuando la realidad es que tuvieron que pasar 16 meses para que el PSOE le expulsara del partido. Sostienen que todas las responsabilidades ya han sido asumidas y que este nuevo revés judicial no les genera ni el más mínimo sentimiento de culpa.

"Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento y veníamos diciendo que era el tiempo de la justicia, y ha sido la justicia quien ha hecho su trabajo", ha dicho de manera cortante la ministra portavoz, Elma Saiz, que no ha querido entrar a valorar la sentencia del comisionista Víctor de Aldama, después de que el Ejecutivo mostrara su indignación este lunes ante la posibilidad de que otros implicados en causas que salpican al Gobierno, como la fontanera del PSOE, Leire Díez, o el amigo del expresidente Julio Martínez, puedan tirar de la manta tras comprobar los beneficios judiciales que ello puede reportar.

"Para que la corrupción ni se tolere ni se aplauda, yo desde esta mesa no voy a entrar en los detalles de la sentencia", ha respondido Elma Saiz al ser preguntada por Aldama. Además, ha asegurado que "las diferencias son evidentes" entre el empresario y el informante del caso Gürtel, José Luis Peñas, al que el Gobierno indultó y de quien el propio ministro Félix Bolaños dijo que "quien colabore con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España". Elma Saiz ha diferenciado ambos casos al señalar que una cosa es "una medida de gracia, como son los indultos del Ejecutivo, que está prevista en nuestra legislación", y otra "un atenuante que, en el legítimo ejercicio del poder judicial, aplican los jueces".

El Ejecutivo contraataca con el 'y tú más', aunque rechaza que esa sea su estrategia. Según fuentes gubernamentales, tras la condena del exministro José Luis Ábalos, la confrontación con el PP se enmarca en la "justicia", después de criticar a los populares por aplicar "moralina barata" y dar lecciones desde una "atalaya moral".

En cualquier caso, y a unas horas de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados, donde previsiblemente dará su primera valoración de la sentencia del que fuera su mano derecha, en el Gobierno no se contempla un nuevo paquete de iniciativas, después de que ninguna de las medidas anticorrupción que Pedro Sánchez anunció hace casi un año se haya ejecutado plenamente. Según fuentes gubernamentales, el objetivo de Pedro Sánchez será centrarse en los hechos y desmontar lo que consideran "mentiras y bulos".