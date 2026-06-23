El portavoz de Aldama avisa: aportará más pruebas en cinco tramas de corrupción del Gobierno de Sánchez

El portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, ha avanzado que Aldama aportará nuevas pruebas sobre cinco tramas distintas vinculadas a la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha asegurado que estas irán "mucho más allá de los indicios" al tratarse de hechos que Aldama ha vivido y presenciado en persona.

En La Noche de Cuesta, Bermejo ha subrayado la solidez de las aportaciones de Víctor de Aldama. "Cuando Víctor dispara lo hace porque tiene informaciones que atestiguan en muchas de las actuaciones que no solamente son indicios de que hay un delito, sino que van mucho más allá", ha afirmado. También ha recordado que la rebaja de condena que recibió del Tribunal Supremo no se debió exclusivamente a su colaboración en el caso de las mascarillas, sino que incluye la información que seguirá aportando en el resto de casos de corrupción.

Cinco tramas

Bermejo ha confirmado que Aldama aportará información en la trama SEPI, en la trama cloaca, en la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, en la trama de obras públicas y en la trama Zapatero. Sobre la financiación, ha precisado que existe una doble vertiente: "Una, la presunta del PSOE y, otra, la de la Internacional". Sobre la trama Zapatero, ha sido más cauto en los detalles.

Bermejo ha respaldado las declaraciones de Aldama sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien señala como la persona que intervino directamente para frenar la venta de un lote de inmuebles de la SEPI en la calle María de Molina con el fin de favorecer a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Ha añadido que la oferta que Aldama presentó para esa compra "fue registrada en tiempo y forma en el Registro General de Hacienda, de manera totalmente legal y lícita", y que existe documentación que lo acredita. "No solamente hay pruebas, existe un registro general donde se ve claramente", ha afirmado. Ha apuntado a la posibilidad de que existan manipulaciones posteriores que habría llevado a cabo el equipo de Montero.

El intento de compra del silencio

Sobre la acusación de que el entorno de Félix Bolaños intentó comprar el silencio de Aldama con una cantidad que el propio Aldama describió como estratosférica, Bermejo ha confirmado que esa cuestión se dirimirá ante el juez, y ha aseverado que existe una trazabilidad documentada de llamadas telefónicas anteriores al ingreso en prisión de su representado que apuntan en esa dirección.

Lo ocurrido hasta ahora es solo la primera oleada, ha advertido, y vendrá seguida de más. "Si te pones a analizar la cronología de todos los hechos, vienen concatenados por una forma de ser, una forma de gobernar y una forma de viciar sistémicamente una administración que depara una corrupción a gran escala", ha argumentado.