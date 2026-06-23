Elma Saiz responde al portero del Sabadell

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha felicitado al Sabadell por su reciente éxito deportivo, aunque ha aprovechado su intervención para afear los insultos que el guardameta del equipo catalán dirigió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Saiz ha lamentado que algunas personas recurran a la descalificación como única herramienta política ante la ausencia de argumentos sólidos, y ha recordado el compromiso de su departamento y de LaLiga para erradicar la violencia verbal de los estadios.

En este sentido, la ministra ha cuestionado si el jugador es verdaderamente consciente de las medidas de la gestión de Pedro Sánchez en beneficio del ámbito deportivo. Entre ellas, ha destacado que el Ejecutivo socialista ha multiplicado por ocho las becas para atletas, ha reconocido el deporte como un derecho de la ciudadanía y ha reforzado la protección social y las pensiones para los deportistas de alto nivel.

Saiz no dudó en aprovechar el momento para defender la gestión de Sánchez: "Le preguntaría al portero si, cuando se refiere al presidente del Gobierno, sabe que ha multiplicado por ocho las becas o que ha fortalecido las pensiones de los deportistas de alto nivel, ese es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno".