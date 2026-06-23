¿Elecciones a principios de 2027? 'lasciate ogni speranza'

Uno de los debates hoy en los cenáculos es si hay o no fulgir de navajas dentro del PSOE. Que hay socialistas descontentos, no se discute. La cuestión es si entre ellos hay gente con suficiente influencia como para promover una revuelta exitosa. No hay forma de saberlo porque, si el disgusto llegara tan arriba, las maniobras se estarían desenvolviendo with el máximo sigilo para que el ogro no las advierta. Y, si no puede enterarse Sánchez, menos lo sabremos nosotros. Por otra parte, tales maquinaciones parecen improbables porque Santos Cerdán se ocupó de tener un grupo parlamentario dócil. Para ello, el navarro copó las listas con gente que, además de ser de confianza, acaso tenga en el armario un muerto que poder sacarle apenas se propusiera tamayear.

Con independencia de los argumentos que unos u otros tengan, sí parece que algo debe de estar revolviéndose en los sótanos de las Casas del Pueblo, esas donde se aprende a tener poco y dar mucho. De otro modo, no se explica que Sánchez hable tan pronto de presentar este otoño un proyecto de Presupuestos para 2027 sin perspectiva alguna de aprobarlos. Anunciar semejante cosa hoy no puede tener la finalidad que se dice de exponerlos como un programa electoral con el que acudir a las elecciones que se convocarán inmediatamente después de que sean rechazados en diciembre por el Congreso de los Diputados. Si de verdad Sánchez tuviera pensado eso, no lo diría.

La sugerencia desde luego pretende aplacar a la oposición, que quizá afloje en su insistencia de que hay que disolver las Cámaras ya. También tal vez aspire a tranquilizar a los socios, que no desean que la corrupción del Gobierno les salpique, pero tampoco quieren tumbarlo con una moción de censura. Para ellos, esperar tan solo unos meses más y no un año a que haya elecciones es asumible. Pero, sobre todo, a lo que se dirige es a apaciguar a los pequeños reyezuelos de las taifas socialistas que vienen exigiendo que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas, previstas para mayo, para evitar que el electorado le dé a Sánchez una patada en el trasero de los candidatos del PSOE. Y, si el presidente se ha visto obligado a poner en marcha tal gesto anestésico, es porque los síntomas tienen la suficiente entidad.

Ahora, que estén seguros unos y otros: se presenten o no Presupuestos y se voten o no, la disolución de las Cámaras será después de las municipales y autonómicas. Y será así porque el batacazo que en esas elecciones se dará el PSOE es precisamente lo que más interesa a Sánchez para que haya tan pocos socialistas con poder como sea posible. También será así porque a Sánchez le conviene que las elecciones sean en julio o incluso en agosto para que una parte de la derecha veraneante se abstenga, como en 2023. Y por último, porque el presidente necesita cuánto más tiempo, mejor, para dar lugar a que se hayan nacionalizado el mayor número posible de nietos de inmigrantes, algo que, si las elecciones son reñidas, podría ser decisivo. Encima, durante el verano, no suelen estallar escándalos judiciales. De modo que, salvo un improbable levantamiento de socialistas bien organizados, acudiremos a las urnas durante el verano de 2027: lasciate ogni speranza voi spagnoli.