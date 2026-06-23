"Era una inversión, no era un rescate": José María Vallejo disecciona la trama de Zapatero

El vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, José María Vallejo, ha asegurado que la presunta trama vinculada a los negocios investigados alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero presenta las características de una estructura criminal "a grandísima escala" y "muy bien estructurada", descartando que pudiera haberse levantado en un corto espacio de tiempo.

Durante una entrevista en La noche de Cuesta en la que se analizaban las últimas informaciones sobre la denominada "ruta del oro", las sociedades constituidas en Dubái y los movimientos investigados por las unidades policiales, Vallejo ha sostenido que los indicios conocidos apuntan a una organización de largo recorrido.

"Me suena a una organización no solo a grandísima escala, sino muy bien estructurada. Y unas organizaciones de estos tipos, de estas características, no se montan en un mes, ni en dos, ni en un año", ha resumido el vicepresidente de la asociación en esRadio.

Intermediarios africanos

El análisis ha partido de las informaciones publicadas por el periodista Alejandro Entrambasaguas en el diario El Debate sobre la utilización de intermediarios africanos para la comercialización de oro procedente presuntamente de Venezuela y sobre la existencia de estructuras societarias en Emiratos Árabes.

A partir de esos elementos, Vallejo ha defendido que los datos que van aflorando apuntan a una red compleja cuya construcción habría requerido años: "Las cosas que hoy sabemos, si hace cinco años, diez años, las hubiéramos planteado como hipótesis, nos hubieran llamado locos, seguramente".

El vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI ha planteado además diversas hipótesis sobre la posible evolución de las relaciones entre determinadas estructuras políticas y económicas vinculadas a Latinoamérica, aunque ha subrayado expresamente que se trataba de especulaciones personales. "Igual estoy diciendo una locura, ¿de acuerdo?, pero la gente que nos está escuchando en casa y los periodistas de investigación más difíciles que tenéis ahí, podemos empezar a acercarnos porque esto igual no es una cosa tan descabellada", ha señalado en antena.

El rescate de Plus Ultra

Uno de los focos en los que se ha centrado ha sido el rescate público de Plus Ultra. "A mí se me ocurre que esto que estamos llamando rescate de Plus Ultra es una inversión pagada con el dinero de todos los españoles, pero al final como una inversión para obtener unos beneficios mayores", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en el volumen económico que justificaría una estructura tan sofisticada. "Habida cuenta de que el dinero era público, sabe Dios si simplemente me interesaba estructuralmente o era porque iban a obtener unos avances mayores; en mi opinión, era una inversión, no era un rescate, y el tiempo lo irá demostrando", ha asegurado.

"La forma más básica de lavar dinero"

Vallejo también se ha referido a los mecanismos clásicos utilizados en operaciones de blanqueo de capitales, explicando que muchas veces las estructuras más complejas se apoyan en métodos aparentemente sencillos. "Una de las primeras y más básicas formas de lavar dinero es la sobrefacturación de contratos o la infrafacturación", ha detallado.

En este sentido, ha criticado la existencia de informes remunerados con cantidades que ha calificado de desproporcionadas: "Están emitiendo informes por cantidades indecentes de dinero, informes que dan por un par de ridículos folios".

A su juicio, se trata de procedimientos conocidos en los esquemas de ocultación y movimiento de fondos: "Es la forma más básica y más fundamental", ha señalado.

"La impunidad"

El vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI ha considerado que la presunta organización habría operado durante años con una sensación de protección e impunidad derivada de la relevancia política de algunas de las personas vinculadas a ella. "Yo creo que desde la impunidad, esa tranquilidad que tenía, porque no en vano estaban paradas por todo un expresidente de Gobierno", ha espetado.

Por ello, ha insistido en que las investigaciones actuales estarían permitiendo descubrir hechos que hace años habrían resultado difíciles de creer: "Si todas estas teorías que hoy conocemos, que no son teorías, son ya certezas, las hubiéramos expuesto hace cinco o diez años, nos hubieran llamado locos".