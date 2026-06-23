Ester Muñoz desmonta los bulos del Gobierno de Sánchez sobre la condena a Ábalos

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha lanzado una ofensiva total contra Pedro Sánchez tras conocerse la contundente sentencia que condena a José Luis Ábalos. Muñoz no ha dejado lugar a dudas: "Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno".

Para la dirigente popular, el presidente no puede eludir su responsabilidad política sobre quien fuera su hombre de confianza, recordándole a Sánchez que "él fue el responsable de colocarle en todos sus cargos". En una rueda de prensa marcada por la indignación, Muñoz ha censurado la actitud del PSOE, subrayando que resulta sorprendente que el partido que llegó al poder con la bandera de "combatir la corrupción" no haya celebrado una sentencia que limpia las instituciones de la podredumbre interna.

Según la portavoz del PP, la reacción del Ejecutivo ante el fallo del Tribunal Supremo, dictado por unanimidad de siete magistrados —incluida una candidata propuesta por los propios socialistas—, solo se explica desde "el miedo".

Con el objetivo de frenar el goteo de informaciones sobre los "chanchullos" que rodean al entorno sanchista, Muñoz ha desmontado, uno a uno, los "bulos" que el Gobierno está intentando difundir en la opinión pública:

La falacia de la "sentencia desproporcionada"

La supuesta justicia "de derechas"

El trato de favor a Aldama

La veracidad de los testimonios

El bulo de los 3,7 millones en multas

El dinero de Ábalos

Ante este escenario, Muñoz ha exigido a Sánchez que deje de esconderse tras cortinas de humo, asuma su responsabilidad política y proceda a la disolución de las Cortes.