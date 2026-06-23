Feijóo cierre la puerta a una moción de censura sin apoyos

La condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos parecía ser el momento propicio para anunciar una moción de censura contra Pedro Sánchez, al margen de tener o no los apoyos suficientes. Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio un portazo a la posibilidad de registrarla si no tiene opciones de prosperar. Sería un "error", aseguró.

"A Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna Cámara", dijo, dando a entender que, en estos momentos, debatir una moción de censura fallida sería darle un balón de oxígeno al Gobierno. Feijóo se reivindicó frente a los dirigentes del partido que defienden dar un golpe de mano en la mesa y ante Vox, que empuja también en esa dirección. "Mantengo mi postura, que es sensata y coherente", dijo.

El líder del PP recordó que "si hubiésemos presentado una moción de censura en las últimas semanas, en los últimos meses, Sánchez habría quedado revalidado por la Cámara", a lo que añadió: "No voy a cometer ese error, no voy a cometer ese error", dando por cerrado el debate, que podría volver a abrirse el próximo 16 de julio, cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía de Carles Puigdemont.

Si el fallo tumba la medida de gracia concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez, el ánimo de Junts podría variar. Sólo en caso de tener los apoyos atados, el PP se animaría a registrarla. De lo contrario, la estrategia pasa por insistir en pedir elecciones y someter al Ejecutivo al desgaste diario que implica acaparar todos los días titulares por la corrupción.

Simulacro de moción de censura

El PP sigue presionando, también, a los socios. Este miércoles el Senado votará la moción vetada por Francina Armengol para pedir elecciones. Hace un año Junts y PNV se abstuvieron en una iniciativa similar. Ahora, el voto podría ser favorable. Lo mismo ocurre en el Congreso, donde el jueves se votará instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Si son coherentes con la enmienda registrada la semana pasada, los de Puigdemont apoyarían la iniciativa.

Feijóo hizo especial hincapié en estas dos propuestas durante su comparecencia en la sede del PP de la calle Génova para valorar la condena a Ábalos y Koldo. Se trata de un examen, una primera prueba que permitirá conocer el estado de ánimo de los socios y hasta qué punto están dispuestos a llegar para que Sánchez convoque antes de las municipales y autonómicas, principal exigencia que le han trasladado.

El presidente sólo se ha limitado a trasladar que no habrá un superdomingo electoral en el que coincidan las elecciones de mayo con las generales, y ha sugerido que, si presenta presupuestos y se los tumban, podría convocar en febrero o marzo. La fecha, en cualquier caso, depende sólo de su voluntad.

El presidente del PP no ocultó su sorpresa por el hecho de que Sánchez siga negándose a dimitir. "Toda esta basura que ha ensuciado la vida pública es insostenible", dijo, recordando que fue Ábalos quien defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy y, ahora, ha sido condenado. "No cabe esconderse, no cabe esperar, no cabe maniobrar", proclamó el líder del PP, asegurando que "la escapada ha llegado a su fin".