Felipe González exige a Sánchez su dimisión por la condena a Ábalos: hay una "responsabilidad política evidente"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reclamado este martes que Pedro Sánchez asuma una "responsabilidad política evidente" tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, una decisión judicial que ha calificado como "bien hecha, correcta y muy medida".

En un encuentro celebrado en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y moderado por la periodista Ángeles Blanco, González ha sostenido que esa responsabilidad política debería haberse traducido en una convocatoria de elecciones o en una dimisión del jefe del Ejecutivo.

"Por este tipo de responsabilidad política el propio Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó a Mariano Rajoy la moción de censura", ha recordado el expresidente, que ha comparado aquel episodio con la situación actual del Gobierno. "Ahora es exactamente igual", ha añadido.

"Dimitir o convocar elecciones"

González ha insistido en que existen distintos mecanismos para afrontar una crisis política derivada de una sentencia judicial. Entre ellos ha citado la dimisión del presidente o la convocatoria anticipada de elecciones, además de una eventual cuestión de confianza.

Según ha defendido, el fallo del Supremo confirma una "responsabilidad política evidente" que no puede ignorarse en términos democráticos. En este contexto, ha subrayado que la sentencia no solo es correcta, sino también "muy medida" y adoptada por unanimidad.

Defensa de la actuación judicial

El expresidente ha pedido "no tener una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales" y ha defendido el trabajo del Tribunal Supremo, la UCO y la UDEF, a los que ha descrito como organismos que actúan como policía judicial bajo mandato del juez instructor.

También ha destacado que la acumulación de delitos en la causa ha permitido una condena elevada, aunque ha matizado que "no es la más alta que se haya hecho".

Críticas al debate sobre los confidentes

Uno de los ejes de su intervención ha sido el papel de los delatores en las investigaciones de corrupción. González ha cuestionado la credibilidad del comisionista Víctor de Aldama en el marco del caso, al tiempo que ha defendido que el uso de colaboradores en este tipo de procesos no es algo nuevo.

"Hemos animado a la gente a hacer eso", ha señalado en referencia a las delaciones en casos de corrupción, asegurando que en el pasado se ha "aplaudido a aquellos que han denunciado los delitos del PP".

También ha recordado la existencia de indultos a personas que colaboraron en la investigación de tramas corruptas, que, según ha afirmado, fueron "premiados" por esa cooperación.

Page respalda la necesidad de explicaciones

En la misma línea, Emiliano García-Page ha coincidido en la necesidad de analizar las consecuencias de la sentencia y ha defendido el derecho de los militantes a pedir explicaciones dentro del partido.

Page ha advertido sobre el papel de los posibles confidentes en este tipo de casos y ha señalado que "quedan todavía varias sentencias" y que existen "muchos posibles confidentes", lo que, a su juicio, debe generar preocupación en quienes hayan cometido irregularidades.

Page ha insistido además en que la sentencia debe ser respetada, al tiempo que ha alertado sobre el impacto político de los casos de corrupción en la estabilidad del país.