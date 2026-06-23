Bolaños sufre al intentar justificar su doble vara de medir: "Los casos Aldama y Peñas son muy distintos"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado justificar la defensa que hizo hace dos años del delator del caso Gürtel, José Luis Peñas -al que llegó a indultar- y sus ataques a Víctor de Aldama, durante la sesión de control del Senado. En respuesta a la portavoz del PP, Alicia García, el titular de Justicia ha dicho que ambos casos "no tienen nada que ver", sacando la cara por Peñas.

"Se está intentando ensalzar a algunas personas que no lo merecen", ha dicho Bolaños en su turno de réplica, en referencia a Aldama, intentando marcar distancias con Peñas porque "son dos casos completamente diferentes". En su opinión, el delator de la Gürtel denunció antes de que empezara la investigación, mientras que Aldama colaboró después; la aportación que hizo el primero fue "toda cierta", a diferencia del caso mascarillas, y Peñas regresó a su trabajo tras ser indultado, mientras que Aldama "se pasea por los platós de televisión".

Sus palabras han provocado la carcajada en la bancada del grupo popular, que no salía de su asombro con la argumentación del ministro, que ironizaba invitando al PP a "meter a Aldama en las próximas listas electorales" ya que "se ha convertido en su referente ético". "Hagan público su amor", remataba. La portavoz del PP reprochaba a Bolaños tener de referente moral a José Luis Rodríguez Zapatero, y exigía al Gobierno su dimisión y la convocatoria urgente de elecciones.

"Son muy valientes con el condenado y muy cobardes con quien lo nombró", añadía, en referencia a José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, después de que Bolaños se saliera del guión marcado por otros ministros al decir que "respeta" la sentencia del Tribunal Supremo, mientras que otros la han calificado como "desproporcionada".

El Gobierno intenta difundir la idea de que Aldama se ha visto favorecido, de manera excepcional, por el Tribunal Supremo, asegurando incluso que no ha sido condenado por delatar al resto. Sin embargo, tanto la doctrina jurídica española como europea obligan a rebajar la pena a quienes colaboren a desmontar organizaciones criminales, como es el caso. Su condena, además, es de cuatro años y medio de prisión, que puede eludir bajo una serie de condiciones.