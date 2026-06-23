Marlaska anuncia un protocolo para que los inmigrantes trans cambien de sexo en sus papeles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a activar un nuevo protocolo que permitirá a los inmigrantes trans cambiar su nombre y su sexo registral en los documentos de extranjería.

Grande-Marlaska ha afirmado que "estamos elaborando un nuevo procedimiento, un nuevo protocolo que permita resolver estas dificultades y facilite la tramitación". Según el ministro, este nuevo protocolo se activará durante la primera quincena de julio. Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Fernando Grande-Marlaska ha comentado: "Soy consciente de que el procedimiento vigente no resulta eficaz, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden llevar a cabo la rectificación registral de nombre y género en su país de origen". Tal y como ha avanzado, el ministro también ha aseverado que el protocolo aún se debate dentro de las administraciones implicadas. El nuevo procedimiento tomará como referencia el artículo 44 de la Ley Trans, que es el que regula la rectificación registral para los españoles.

Además, Grande-Marlaska ha confirmado que el peso para este cambio lo acarreará la Policía Nacional, que será el cuerpo que impulsará la rectificación de los documentos, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. El cambio se aplicará en el Registro Central de Extranjeros, de modo que aparecerá en la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). "Así que se va a clarificar de una forma concreta y definitiva que se adquiera el derecho indicado", ha dicho.

La decisión llega apenas días después de que la Alianza contra el Borrado de las Mujeres denunciase con "indignación y alarma" la Ley Trans. Una ley que impulsó la exministra de Igualdad, Irene Montero, y que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que el último caso de la aberración de esta ley se materializa en el traslado del asesino conocido como celador de Olot a un módulo femenino tras un cambio de sexo.