El Tribunal Supremo ya ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y al que fuera su asesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada 'caso mascarillas'.

El Alto Tribunal también ha condenado a Víctor de Aldama a 4 años y medio de cárcel, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir. Pero esta sentencia histórica dice más cosas sobre casos que transcurren en paralelo: dice que Ábalos disfrutó de la casa de Marbella sin abonar la renta. Y esa es la casa que pagó la trama por las "molestias causadas" durante la tramitación del rescate de Air Europa.

La sentencia del caso Koldo mete en más problemas a Air Europa. En un apartado de esa sentencia se destaca lo siguiente: "Nota de prensa relacionada con Air Europa y Disfrute de vacaciones en el inmueble de Marbella, identificado como Villa Parra". Y se explica que "Víctor de Aldama asesoraba a la compañía Air Europa, de la que estuvo percibiendo a través de su accionista único, Globalia Corporación SA, la cantidad de 12.100 euros mensuales, desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020".

La sentencia añade que, "de la empresa era gerente Javier Hidalgo" y que "como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia covid-19, que afectó de forma muy relevante a las empresas de transporte, se analizó la conveniencia de un rescate económico de la compañía Air Europa".

Pues bien, "como quiera que las dificultades económicas de la compañía se vieron incrementadas por las exigencias y las amenazas de acreedores, Aldama interesó de José Luis Ábalos, a través de Koldo García, que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa, en la que, de alguna manera, se anticipara la concesión del rescate, con la finalidad de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea".

La nota de prensa

La sentencia da por probado que "José Luis Ábalos, asumió la petición y encargó la redacción de una nota al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura García, quien consideró, inicialmente, improcedente la emisión de una nota de prensa formal. No obstante, tras reuniones y comunicaciones con los acusados, el día 6 de agosto de 2020 redactó un comunicado".

El texto de ese comunicado, efectivamente, era beneficioso para Air Europa: "Durante este mes de agosto Air Europa está compartiendo con la SEPI detalles de su situación económica y financiera, encaminados a que SEPI compense el impacto de la pandemia en su balance para asegurar su futuro. En este sentido todavía no se ha decidido cómo se instrumentaría dicha ayuda en esta compañía, que se considera estratégica por parte del Ministerio de Transportes por su importante papel en el hub de Madrid, a la vista de la gran cantidad de rutas que mantiene con Latinoamérica. Esta condición le permitirá ser ayudada por el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, recientemente creado por el Gobierno".

Ese mismo día, una vez redactado el documento, José Luis Ábalos lo envió "por comunicación de mensajería a su asesor, Koldo García, quien, a su vez, la reenvió a Víctor de Aldama y éste a Javier Hidalgo. El comunicado fue difundido a determinados medios de comunicación nacional el siguiente día, 7 de agosto de 2020, consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea".

Y la sentencia da por probado que, "en pago a las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa, Víctor de Aldama, con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos, gestionaron el arrendamiento de una vivienda en la localidad de Marbella (Villa Parra), en la que José Luis Ábalos y su familia pasaron unas vacaciones, durante los días 14 a 23 de agosto de 2020".

El contrato de alquiler fue firmado el día 11 de agosto de 2020 por la empresa propietaria Kid Class SL y por la esposa de Koldo García, Patricia Uriz, en concepto de arrendataria, quien abonó mediante transferencias las siguientes cantidades: 900 euros, en concepto de fianza; 1.800 euros, por dos noches, "dado que la otorgante y su esposo disfrutaron de la vivienda los dos primeros días de contrato. También satisfizo la cantidad de 8.000 euros, en efectivo, en concepto de renta correspondiente a la estancia de José Luis Ábalos". Es decir, que José Luis Ábalos disfrutó del inmueble durante los indicados días, sin abonar la renta, que fue satisfecha por Patricia Uriz, con cargo a las entregas de dinero que Víctor de Aldama venía realizando a los otros dos acusados, por las distintas gestiones encomendadas".