Lo que odian de Aldama es que lo van a imitar

El artículo 66 del vigente Código Penal, que regula la aplicación de las penas, establece el marco para la reducción del castigo a los acusados que presenten circunstancias atenuantes, especialmente si son cualificadas.

La directiva 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción, dice que "los Estados miembros deben garantizar que el juez o el órgano jurisdiccional pueda tener en cuenta las circunstancias atenuantes establecidas en la presente Directiva, tal como se haya transpuesto al Derecho nacional, al condenar a los autores. Respetando la discrecionalidad judicial, tales circunstancias deben abarcar los casos en que los autores proporcionen información a las autoridades o colaboren de otro modo con ellas".

El Gobierno de Pedro Sánchez hizo suyas las recomendaciones de la UE en el caso de José Luis Peñas, concejal del Partido Popular en Majadahonda y denunciante de la trama Gürtel, al que indultó por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de octubre de 2024 en reconocimiento a su papel en la desarticulación del mayor caso de corrupción de la historia del PP. El ministro Félix Bolaños elogió al concejal Peñas y defendió el indulto aludiendo a su colaboración con la Justicia, que resultó "fundamental" para acabar con la corrupción de los populares. Bolaños fue muy claro al respecto: "Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno". Y la izquierda aplaudió a rabiar.

Víctor de Aldama ha hecho lo mismo que José Luis Peñas, pero ahora a Félix Bolaños ya no le parece igual de bien. Porque el apoyo del Gobierno de Sánchez a quien colabore con la Justicia se produce siempre y cuando esa colaboración no perjudique al PSOE, pero no aburriremos al lector con la hemiplejia moral de los rojos, puesta de manifiesto cada vez que los pillan delinquiendo. Constatemos, simplemente, que Víctor de Aldama ha visto reducida su sentencia en el caso de las mascarillas por aportar a la causa informaciones y datos desconocidos para los investigadores, que han sido cruciales para determinar el grado de participación de todos los implicados, incluido él mismo. Los progres que andan diciendo que no se explican por qué Aldama no va a ir a la cárcel –como si esta gente pudiera explicarse algo por sí misma–, deberían leer el final de la sentencia, algo que, por supuesto, no harán. Les basta con lo que les digan en Televisión Espantosa, que para eso está.

El caso de las mascarillas es tan solo el primero de los que se han ventilado en los tribunales. Detrás de él va toda una cascada de corrupciones al por mayor en la que aparecen personajes a los que el ejemplo de Aldama podría serles de mucha utilidad. Eso es lo que teme el sanchismo, no los ataques a la democracia que sacan a relucir cuando los pillan robando.

Leire, Santos, José Luis, Koldo, Julito… hay muchos personajes en el banquillo esperando a salir a jugar, algo que se va a ir produciendo progresivamente en distintos escenarios judiciales. Su deber es hacer caso al consejo de Félix Bolaños y colaborar con la Justicia. Verán reducidas las penas y el próximo Gobierno los indultará, como hizo Sánchez con los que denunciaron la corrupción del PP.