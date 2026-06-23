Por sus obras los conocemos

Acaba de publicarse en Estados Unidos el nuevo libro del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que estos días se está empleando a fondo para encontrar una solución duradera al conflicto iraní. Esperemos, de todo corazón, que junto a las razones de Estado y de Imperio para que la libertad se abra paso, las mujeres, los homosexuales, los pobres, las demás religiones y los laicos en general encuentren una luz en ese negro panorama de terroristas de todo tipo, de armas y de Corán, que los asola desde 1979. Casi medio siglo. Casi tres generaciones.

El libro de Vance se llama, en traducción literal, Comunión: encontrando mi camino de regreso a la fe y es otro libro de memorias, el segundo, que continúa la ruta autobiográfica iniciada con Elegía Hillbilly. Memoria de una familia y una cultura en crisis. Ahora se trata también de su familia pero circunscribiendo su desarrollo a su relación personal con el protestantismo primero y con el catolicismo ahora, tras su reconversión espiritual.

En el nuevo libro, desde el principio, Vance destaca lo que podría llamarse un cierto pragmatismo católico. Más que decidirse por su actual fe por razones abstractas o teológicas, eligió la vía de las consecuencias históricas como prueba de convicción. La verdad del catolicismo reside también en la fecundidad de su legado, en la altura moral de su herencia –no siempre de su conducta oficial–, en la confianza que origina su trayectoria universal. Por eso elige como resumen de su creencia la frase evangélica de Mateo 7: 16-20: "Por sus frutos los conoceréis".

Para los españoles, católicos de siempre, esa preferencia por las obras llegó al refranero popular. Lo de las palabras y los discursos, hoy relatos, está bien, pero mucho mejor son los hechos. "Obras son amores y no buenas razones" es su expresión más acabada, pero hay muchos otros. El propio Cervantes certificaba en su Quijote que "cada uno es hijo de sus obras". Ya se sabe que "del dicho al hecho hay mucho trecho" o que "aunque la mona se vista de seda, mona que se queda."

Aplicando esta sabia prudencia hispánica a lo que nos ocurre como nación con este vendaval de autos, sentencias, comportamientos amorales y denuncias, hay que dejar de prestar tanta atención servil a las "narrativas" prefabricadas por las oligarquías partidistas y considerar con preferencia a los hechos, duros, testarudos, comprobados e indiscutibles.

Seguramente, una mirada más precisa a nuestros comportamientos nacionales desnudos y rotundos, nos ofrecería explicación al por qué desde aquel "qué buen vasallo, si hubiese buen señor", hemos progresado tan poco en moralidad cívica. Ni con Hunos ni con Hotros. Antecedentes hay muchos, sobre todo a partir del siglo XX y la gran tragedia patria. Pero también después aunque sin tanta devoción por la sangre, con la excepción de la tribu caníbal vasca.

Recuerden que, tras el Gobierno de Adolfo Suárez, posiblemente el más democrático, liberal y respetuoso de los que yo he vivido, vino el "encanto" de las sirenas del felipismo, que fue seguido no mucho después por un ruidoso desencanto civil que terminó con la llegada del PP de Aznar al Gobierno, ya desde el principio cediendo ante Pujol y el nacionalismo. Lo de Zapatero fue otra mayúscula decepción, ya confirmadísima, y lo de Rajoy, casi una disolución moral.

Y en esto llegó el sanchismo, con su abanderado anticorrupción, José Luis Ábalos, en la tribuna de la moción de censura, perpetrando el discurso más mentiroso y repugnante de la historia parlamentaria española en nombre de su One, Pedro Sánchez. No se vio entonces tan claro como se ve ahora, naturalmente, pero debería pasar a la historia de la mezquindad política como la farsa más grande jamás contada. Luego se vería otra monumental con la constitución del Gobierno Frankenstein que aún nos asola, tras haberlo negado en la mismísima campaña electoral.

Ahora disponemos ya de un arsenal de hechos probados. La sentencia del caso Mascarillas y la condena de Ábalos, Koldo y Aldama, que no es nada más que la primera de muchas que van a llegar en el mismo sentido porque los indicios son contundentes, apunta a un entramado de corrupción medio descubierto aún que posiblemente aflore del todo en los meses sucesivos. Puede ser el final del ataque más despiadado contra la convivencia y la democracia y el principio de una reforma necesaria para enderezar el desvarío devenido, por contenido, tras la Transición.

Sí, por sus obras los conocemos o deberíamos conocerlos. Pero, ¿qué ocurre cuando los ciudadanos libres renuncian a la capacidad de discernir entre dichos y hechos, entre discursos y conductas, entre prédicas y trigos? Pues que nada puede mejorar porque la confusión entre las causas y los efectos es de tal envergadura que sólo una conmoción histórica puede reconducir a la reflexión perdida.

Imaginen que Sánchez decide indultar sucesivamente a sus panas con el Constitucional de mamporrero, como parecen presagiar la salvaje ofensiva antijueces del Gobierno y sicarios, el autoincriminante silencio de los condenados y el ataque inmisericorde y preventivo a los que deciden colaborar, como ha hecho Aldama.

¿Hacemos posible la reforma necesaria entre todos o recurrimos a un hombre –o a una mujer– fuerte? No, no se escandalicen. ¿Hay otro modo? Por nuestras obras nos conoceremos, porque seguir así es imposible, aunque la Justicia, la prensa libre y algunas instituciones hayan resistido dignamente, y por ahora, la embestida.