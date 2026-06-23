Sánchez convierte la dependencia en munición electoral en pleno desplome del PSOE

Todavía sin que el presidente del Gobierno haya valorado la sentencia que afecta a quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos —apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo le condenara a 24 años de prisión—, Pedro Sánchez ha optado por protagonizar a primera hora un acto público en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para capitalizar la jornada con un nuevo anuncio electoralista.

Ante el desplome del PSOE, Sánchez saca la chequera y anuncia 2.218 millones de euros adicionales "para cuidar más y mejor a quienes más lo necesiten", que serán aprobados hoy por el Consejo de Ministros a través de un real decreto. El presidente ha presentado este desembolso como el mayor realizado hasta la fecha en este ámbito. "Las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación para garantizar su atención. Y quienes tienen un grado III verán más que duplicado ese apoyo", ha afirmado Sánchez.

"Esta inversión multiplica casi por cinco la financiación estatal desde nuestra llegada al Gobierno", ha querido destacar el presidente sobre una iniciativa que el Ejecutivo presenta como "histórica", pero que no deja de ser una operación política destinada a rascar votos entre más de un millón y medio de personas dependientes y sus familias.

Sánchez convierte la dependencia en uno de los pilares de su estrategia para aferrarse a la legislatura, reivindicando como objetivos "reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan".

"A quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, la respuesta es esta: para mejorar la vida de la gente, ampliar y consolidar derechos, para construir una España más justa y mejor", ha concluido el presidente en plena sacudida por los escándalos que afectan al entorno socialista y con la voluntad manifiesta de seguir al frente del Ejecutivo, pese al impacto político de los casos de corrupción que cercan al Gobierno.