Sánchez se bunkeriza mientras cunde la sensación de fin de ciclo

Moncloa y Ferraz viven instalados entre el estado de shock y la ansiedad. No pasa un día sin que surja un nuevo frente que complique aún más la situación del Gobierno. Por eso, la estrategia del Ejecutivo pasa por una huida hacia adelante permanente. Da igual el escándalo que salga a la luz, su modus operandi consiste en desentenderse de cualquier responsabilidad, como si nada tuviera que ver con ellos. Ha ocurrido con el caso de las mascarillas y la sentencia al exministro José Luis Ábalos, que le ha valido una condena de 24 años de cárcel; con el caso Leire Díez; con las investigaciones que afectan al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno; y también con el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Cualquier balón de oxígeno al que pretenda aferrarse el Gobierno resulta insuficiente ante el demoledor calendario judicial que ha afrontado durante el último mes. En Moncloa confían en que llegue el verano y el paso del tiempo diluya el impacto de los escándalos. Sin embargo, la pregunta que cada vez resuena con más fuerza es hasta cuándo podrá aguantar Pedro Sánchez una legislatura que ya ha entrado en barrena. El presidente intenta alejarse de esa percepción, de ahí su creciente bunkerización y su negativa a pronunciarse, por ejemplo, sobre la sentencia que afecta a quien fue durante años una de sus personas de máxima confianza.

Mientras se extiende la sensación de que el sanchismo afronta un fin de ciclo, el Gobierno trata de ganar tiempo a base de promesas difíciles de materializar, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, y refugiándose en la supuesta "cacería" judicial que, según denuncian, padecen. En Moncloa interpretan todo lo que rodea a Sánchez como parte de una ofensiva coordinada de la derecha política, policial, judicial y mediática.

Cada nuevo proceso judicial alimenta una creciente sensación de indiferencia y desgaste. En Moncloa ya casi nada parece provocar una reacción política de calado. Una actitud que desconcierta a numerosos dirigentes territoriales, que este sábado tendrán la oportunidad de meter el dedo en la llaga a la dirección del PSOE durante la celebración del Comité Federal. Más aún después de la imputación del expresidente Zapatero, un golpe que ha dejado profundamente tocado al partido y que muchos socialistas interpretan como una nueva muestra del deterioro que atraviesa la formación.