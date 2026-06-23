Vox augura un pucherazo de Sánchez en el voto por correo y busca cambiar la ley

Vox teme que la extrema debilidad en la que se encuentra Pedro Sánchez por la corrupción le lleve a dar un pucherazo electoral, utilizando los posibles resquicios legales del voto por correo. Los de Santiago Abascal no descartan, tampoco, que impida votar un posible suplicatorio en el Congreso para evitar ser investigado y que logre cambiar las reglas parlamentarias con el objetivo de que sus socios consigan grupo propio rebajando los requisitos.

Unas sospechas que han puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, en rueda de prensa en el Congreso, y por las que han presentado una proposición de ley para cambiar la Loreg y anticiparse a las posibles maniobras del Gobierno. "Si Sánchez fue capaz de cometer un pucherazo en las primarias de su partido, ¿por qué no va a hacer lo mismo con unas generales?", se ha preguntado Millán, que ha alentado la idea de que "busca sustituir al pueblo español y alterar el censo" con la regularización masiva y la Ley de Nietos.

En este sentido, Vox pide en su propuesta que el voto por correo se introduzca en urnas separadas de las del resto de papeletas emitidas y que el escrutinio de estas papeletas se haga también al margen, de manera que sea posible detectar más fácilmente posibles distorsiones con respecto al voto presencial. "No hay que dar a este Gobierno por vencido y las elecciones por ganadas", ha alertado Millán, dirigiéndose al PP, al que reprocha caer en el mismo error del 23-J y esperar a que la victoria le venga dada.

Dudas sobre un posible suplicatorio

Vox pide también cambiar la ley para que el silencio administrativo del Congreso ante un posible suplicatorio se interprete como un respaldo y, por tanto, se conceda. A diferencia de lo que sucede ahora, cuando se rechaza en caso de que la Cámara no vote la solicitud en los 60 días posteriores a su registro. "El suplicatorio solo se podrá rechazar si el Congreso vota en su conjunto que lo rechaza", ha explicado Millán, alertando de que "Sánchez es capaz de todo".

La portavoz ha recordado que el PSOE pretende cambiar las normas para rebajar los requisitos electorales a la hora de poder tener grupo parlamentario, y ha pedido acabar con la práctica de ceder diputados a los partidos para poder constituirse como grupos. Una ventaja a nivel económico y en las intervenciones de los plenos. La propuesta de los socialistas incluye reducir del 15% actual a un 10% el porcentaje de votos por circunscripción para presentar candidatura y pasar del 5% actual al 3% los votos exigidos en el conjunto del país.