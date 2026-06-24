Abascal alerta de que Sánchez va a intentar robar las elecciones con la Ley de Nietos

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una de sus mejores intervenciones recientes, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya dedicado a atacar a las instituciones de España en vez de combatir la corrupción, como habían prometido en el discurso de José Luis Ábalos en la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy. Un Ábalos que fue mano derecha de Sánchez y que esta semana ha sido condenado a 24 años de cárcel por cometer infinidad de delitos. Además, ha advertido de que el jefe del Ejecutivo va a intentar robar las elecciones con la polémica Ley de Nietos.

En este sentido, el jefe de Vox ha dicho irónicamente que "cuantos más aplausos, cuantos más decibelios, más años de cárcel caen", refiriéndose a que el Gobierno aplaudió años atrás a Ábalos en el Congreso a modo de defensa cuando empezaron a salir las primeras informaciones de la corrupción del exministro y de su exasesor, Koldo García, que ha sido también condenado a 19 años de cárcel en el caso mascarillas.

"Sánchez va a intentar robar las elecciones"

Abascal ha recordado que él mismo advirtió que "lo peor de Sánchez estaba por llegar" y este miércoles ha asegurado que ya ha llegado, en referencia a la intención de Sánchez de robar las elecciones alterando el censo, en referencia a la llamada Ley de Nietos, "que permitirá votar a millones de extranjeros que ni siquiera han estado nunca en España".

"Usted trata de alterar la sentencia definitiva, la de los españoles en la urnas, maniobrando para mantenerse fraudulentamente en el poder robando las elecciones", ha alertado el jefe de Vox, que ha acusado a Sánchez de maniobrar para "liquidar todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero al mismo tiempo que reparte el pasaporte español a un millón de extranjeros que no ha vivido nunca aquí".

"Y lo hace en países donde los aliados de Sánchez mantienen estructuras políticas capaces de actuar en nuestras elecciones como son las estructuras chavistas y kirchneristas, el México de su amiga Claudia Sheinmbaum o Cuba. Millones de votos donde no habrá interventores ni custodia de los sobres", los cuales pueden ser decisivos para colocar de nuevo en La Moncloa a Sánchez.

"No está hecho aún", ha advertido al Partido Popular, recordando el fiasco de las elecciones del 23 de julio de 2023, en el que la derecha se quedó a cuatro escaños de gobernar con la polémica sospecha de la manipulación del voto por correo.

"Se han dedicado a combatir a jueces, fiscales, periodistas, policías..."

El de Vox ha criticado que el Ejecutivo socialista prometiese antes de llegar al poder que iba a combatir la corrupción y en realidad "solo se han dedicado a combatir a jueces, fiscales, periodistas, policías y guardias civiles para frenar los casos de corrupción", como por ejemplo los ataques al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos.

Sobre el intento de torpedear las investigaciones judiciales que cercan al Ejecutivo, al PSOE y a la familia de Sánchez con la cloaca del PSOE liderada por la fontanera Leire Díez, Abascal ha dicho que "el estar profundamente enamorado no justifica acabar con el Estado de Derecho", haciendo mención a las maniobras delictivas que hizo Sánchez durante los cinco días que se tomó de reflexión en el año 2024 después de conocer que su mujer estaba siendo investigada.

"De la A de Ábalos a la Z de Zapatero pasando por la P y la S de Pedro Sánchez"

El líder de Vox ha utilizado el abecedario para nombrar a todos los socialistas investigados e incluso condenados. "De la A de Ábalos a la Z de Zapatero pasando por la P y la S de Pedro Sánchez". Y ha dicho que "Zapatero no ha robado joyerías sino que proceden de las relaciones delictivas del expresidente y del Ejecutivo de Sánchez con dictaduras manchadas de sangre" como son Venezuela o China. "Si el enviado tiene un millón de joyas en la caja fuerte, ¿cuánto tiene usted?", le ha preguntado Abascal a Sánchez.