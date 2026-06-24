Cayetana, a Albares: "Zapatero puede acabar en la cárcel; Sánchez también"

Cayetana Álvarez de Toledo ha realizado un ejercicio con el que ha demostrado la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Álvarez de Toledo le ha preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, si sigue considerando a José Luis Rodríguez Zapatero "un faro moral". El ministro no ha podido hacer otra cosa que rehuir el embate.

Asimismo, Cayetana Álvarez de Toledo ha subrayado los vínculos del PSOE con la tiranía venezolana. Además, le ha preguntado cómo pudo operar Zapatero en Venezuela sin apoyo o connivencia del sanchismo. "Zapatero puede acabar en la cárcel; Sánchez también". Y es que a los titubeos de Albares, Álvarez de Toledo ha espetado: "No se ha atrevido, ¿eh?". "Cuando pregunté por los vínculos de Zapatero con Plus Ultra y Huawei me respondió que estaba obsesionada con él, y Patxi me dijo que no le llegaba a la altura de las zapatillas, pero debió decir ‘de los collares’". "De hecho, ahora se entiende que Delcy Rodríguez lo llamara ‘mi príncipe’, porque ni María Antonieta en Versalles"

🔴 Álvarez de Toledo pregunta a Albares si "Zapatero sigue siendo un referente" pic.twitter.com/ShFrgCGIgI — Libertad Digital (@libertaddigital) June 24, 2026

También le ha preguntado a Albares si él ha recibido "regalos millonarios". "¿Los ha declarado?", ha interrogado. "Señor Albares, no era obsesión; era control democrático, no era fango, era el hedor de una política exterior puesta al servicio de la corrupción socialista: mordidas en pandemia, tajadas en dictaduras y en Bolivia se lucraron con la salud de los españoles y con el hambre de los venezolanos", ha afirmado. "Faro moral. Zapatero no tenía cargo, pero sí encargo; canciller paralelo. ¿Quién lo avaló? Usted".

La respuesta que han encontrado las declaraciones de la diputada popular han sido las proclamas de José Manuel Albares contra Estados Unidos e Israel y un breve análisis de las redes sociales de Alberto Núñez Feijóo. En ese sentido, ha escapado a las preguntas y ha sacado a relucir el tratado de Amistad entre Francia y España para no contestar a un clamor que, al final, no ha hallado más que un silencio sordo entre los diputados del PSOE y sus socios.