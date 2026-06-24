De las 17 agendas de Zapatero al pasaporte de Begoña: Cuesta expone la corrupción del PSOE

Carlos Cuesta ha repasado en su editorial de La Noche de Cuesta las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Tras la aparición de 17 agendas de José Luis Rodríguez Zapatero y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso la realidad de la corrupción se vuelve incontestable.

La jornada de este miércoles ha comenzado con un nuevo informe de la UDEF que destapa "una nueva trama internacional de José Luis Rodríguez Zapatero", a sumar a las ya conocidas del oro, el petróleo, el níquel, las criptomonedas y las joyas. Carlos Cuesta ha subrayado el patrón común: "Siempre con dictaduras asesinas, narcodictaduras, dictaduras comunistas asesinas, todo lo que haga falta para enriquecerse con dinero manchado de sangre".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Sánchez niega la corrupción en el día en que la UDEF saca un informe sobre Zapatero pic.twitter.com/6aUfRBrNBC — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) June 24, 2026

En el seno del PSOE

Las 17 agendas del expresidente socialista incluyen referencias a reuniones con su secretaria Gertrudis —ya imputada— y mensajes como "te daré un sobre para darle en mano al presi", siendo "el presi" el propio Zapatero. Otros chats mencionan reuniones con el ministro Félix Bolaños y con María Jesús Montero "de parte de Pedro Sánchez".

Además, este miércoles Begoña Gómez debía entregar su pasaporte al juez Peinado, que investiga si la esposa del presidente posee la nacionalidad dominicana. Cuesta ha explicado que la República Dominicana permite obtener esa nacionalidad con una inversión de 200.000 dólares y que su tratado de extradición con España contempla que cualquier solicitud pueda ser denegada si el país caribeño considera que se trata de "persecución política". A ello se suman una "bajísima tributación" y un "prácticamente nulo control de los ingresos".

Frente a todo ello, Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para afirmar que "hemos dejado atrás la corrupción sistémica" y que "el PSOE no se ha financiado irregularmente". Sobre su mujer, ha dicho que "la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la Academia Extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de cero euros".

Carlos Cuesta ha repasado los casos que considera ya probados o sentenciados: la trama de las mascarillas —con más de 30 millones en comisiones ilegales—, el caso Ábalos con inmuebles como pago en especie, las obras públicas presuntamente amañadas en ocho comunidades autónomas por un importe estimado de 500 millones de euros, y la financiación irregular del PSOE con billetes en metálico referenciados en documentos internos como "chistorras", "lechugas" o "soles".

Cuesta también ha citado los audios intervenidos judicialmente en los que se escucha el reparto de comisiones del petróleo venezolano, "un millón al mes", entre Ábalos y Koldo García Izaguirre, así como las entradas físicas de miembros de la cloaca del PSOE en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado.

Cuesta ha concluido con una reflexión política: Sánchez confía en resistir hasta que la llamada ley de nietos incorpore al censo entre un millón y 1,2 millones de nuevos votantes extranjeros que le permitan ganar las próximas elecciones. "¿Legítimamente? No", ha sentenciado.