El gigante público Enusa que controlaba Montero y preside el exgerente del PSOE emerge en los negocios de Leire Díez

Mientras el PSOE se lame las heridas por la reciente sentencia del caso mascarillas, no deja de salir información que agrava las tramas de corrupción que rodean al Gobierno. El último informe de la UCO, en esta línea, acaba de meter de pleno en otra investigación el nombre de otro gigante público: Enusa, la Empresa Nacional del Uranio, donde justo trabajó Leire Díez como responsable de comunicación y donde ahora, casualmente, cobra un sueldo de más de 240.000 euros el que fuera gerente del PSOE, Mariano Moreno. Los hechos no corresponden al mandato de Moreno, sino al del anterior presidente de la empresa, pero afectan de pleno a dos personas metidas por todas partes en las tramas del PSOE: Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, protagonistas de excepción de la trama SEPI.

La UCO señala en su informe que, "en lo que concierne al órgano de administración de Enusa, se configura como un Consejo de Administración, al frente del cual se encuentra el presidente de la entidad, que, entre el 23.07.2018 y el 22.12.2021, fue José Vicente Berlanga Arona".

"En cuanto al nombramiento del presidente de esta empresa pública, sería competencia del Consejo de Administración de Enusa, haciéndolo a propuesta de la SEPI", organismo que dependía de María Jesús Montero hasta su salida del Ministerio de Hacienda.

"Sobre este particular, se señala que en el momento en el que tuvo lugar el nombramiento de Berlanga como presidente del Consejo de Administración de Enusa (23.07.2018), Vicente Fernández Guerrero ocupaba a su vez el puesto de presidente de la SEPI (23.06.2018 - 04.10.2019). Vicente Fernández Guerrero está ya imputado por sus negocios en la trama SEPI.

"Introducido el contexto societario, se procede al análisis detallado de la operativa. Las primeras menciones a esta no se habrían producido entre los componentes del grupo Hirurok (Antxón, Vicente y Leire), sino que se localizan entre Antxón Alonso y el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega, en ese momento director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de esta sociedad", señala la UCO. Alonso es el socio de Santos Cerdán en Servinabar y en otro de los casos que se investigan en la Audiencia Nacional, la trama de obras públicas.

"Así las cosas, el día 17.05.2021, Antxón recibió procedente de Francisco Javier López Buciega un correo electrónico, que a su vez este había remitido de manera previa a Justo Vicente Pelegrini (entonces director de Acciona Construcción)", apunta la UCO.

El interés de "Acciona" era hacerse con 2 explotaciones de la empresa pública Enusa. En este contexto, 3 días después del correo anteriormente mencionado, esto es, el 20.05.2021, esta misma cuestión fue abordada por Vicente, el cual comunicó a Antxón en un chat individual de la aplicación Threema lo siguiente: "Hay ciertas dificultades en Enusa para vender [...] Quizás habría una forma de superar esas dificultades si Enusa no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara [...] Sé que no es lo óptimo, pero quizás así Acciona se

quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores". El plan quedaba al descubierto. Y reconociendo que "no era lo óptimo", es de suponer, que para la empresa pública Enusa.

Las gestiones debían pasar por Leire Díez, tal y como muestran los correos que hoy publica este diario: "Mando la información requerida al respecto a Leire", destacan los chats. "Si la tiene ella, no te preocupes", concluyen los mismos mensajes.

Enusa es una sociedad mercantil estatal que tiene por objeto la "investigación y explotación de minerales, producción de concentrados y demás derivados del uranio", así como "el enriquecimiento del uranio". Y se trata de un nuevo gigante con una cifra de negocios consolidada de 382 millones de euros y una plantilla de más de 700 personas.