El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados tras la reciente sentencia judicial contra José Luis Ábalos y Koldo García. Sigue con nosotros la emisión en directo, minuto a minuto, para conocer las claves de su discurso, las exigencias de la oposición y el análisis de la última hora de esta crisis sin precedentes en el Partido Socialista.
La Sesión de Control también debatirá las investigaciones judiciales en torno a Leire Díez, la fontanera del PSOE en el caso de las cloacas socialistas, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con cuestiones dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.
Sumar asegura que lo revelado tras la imputación de Zapatero les causa dolor, pero no hacen nada para paliarlo. "No se puede responder a la cloaca con otra cloaca", añade.
"Estamos hartas de Cerdán, de Leire Díez, tan hartas como del juez Peinado", compara la portavoz de Sumar.
"Yo no creo que el PP mande sobre los jueces, pero lo intentan y presumen de ello", dice la portavoz comunista y añade que "Aldama es un ladrón que ha robado a nuestro pueblo y se ha ido a manifestaciones contra la corrupción a que le aplauda Feijóo y Abascal".
Barbero acusa al PP de ser "unos cobardes" por no atreverse a montar una moción de censura.
La portavoz de Sumar saca el caso Kitchen para poner en duda los tiempos de la Justicia en los casos de corrupción del PSOE y ha espetado que "una parte de la judicatura quiere derribar este Gobierno". Además, ha lanzado un duro ataque contra el juez Peinado que instruye el caso de la mujer del presidente: "Cruzada misógina del juez Peinado contra Begoña Gómez".
"Ni el mundo es más libre hoy ni es más seguro", dice la portavoz de Sumar, acusando al PP de no mantener coherencia en su política internacional. "Las mujeres iraníes merecen ser mucho más que su cohartada", señala Verónica Barbero.
Verónica Barbero empieza su intervención "reconociendo" la postura del Gobierno respecto a Palestina y reivindicando derechos del pueblo Saharaui, impresionante.
El líder de Vox ha apuntado a que el Gobierno de Sánchez va a intentar robar las elecciones con el voto por correo y con la nacionalización de más de un millón de inmigrantes. "No está hecho aún", ha advertido al Partido Popular, recordando el fiasco de julio de 2023.
El líder de Vox ha utilizado el abecedario para nombrar a todos los socialistas investigados e incluso condenados. "De la A de Ábalos a la Z de Zapatero pasando por la P y la S de Pedro Sánchez". Y ha dicho que Zapatero no ha robajo joyerías si no que proceden de relaciones delictivas con dictaduras manchadas de sangre.
Abascal ha criticado las maniobras de Pedro Sánchez desde sus cinco días de reflexión para defender a su mujer, Begoña Gómez. "El estar profundamente enamorado no justifica acabar con el estado de derecho".
Abascal ha criticado que el Ejecutivo socialista prometiese que iba a combatir la corrupción y que "solo hayan combatido a jueces, fiscales, periodistas, policías y guardias civiles para frenar los casos de corrupción".
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comenzado su intervención diciendo que "cuantos más aplausos, más años de cárcel caen", refieriendose a los 24 años de cárcel a los que ha sido condenado el exministro José Luis Ábalos.
Feijóo ha señalado la "degradación" y el "bochorno" del Gobierno y ha dicho que "cada día que pase sin convocar elecciones es una agresión a la nación española". "Por mi, hoy estaríamos convocando una moción de censura para dar voz a los españoles" y ha lamentado que los socios no dejen caer al Gobierno.
Feijóo ha señalado a Sánchez, por "poner al Estado en manos de gentuza" y sobre el rastro de la corrupción ha dicho que "quién podía imaginar esto del yerno de las saunas, de la sauna a la cloaca hay un camino coherente", ha dicho el líder popular.
El líder popular ha sacado en la tribuna de oradores la lista de la cascada de hasta 19 delitos que cercan al Partido Socialista, "donde cabe todo el código penal" y donde está "P.S", refiriéndose a Pedro Sánchez, que a su juicio, "tiene toda la responsabilidad" en esta corrupción.
El líder de los populares ha criticado a Francina Armengol, presidenta del Congreso por no permitir que la oposición pueda exigir elecciones al Gobierno "corrupto" de Pedro Sánchez.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha criticado el discurso de media hora de Sánchez en el que ha evadido cualquier tipo de responsabilidad y en el que ha afirmado que no va a dimitir. "Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos", les ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El presidente reivindica su gestión frente a los gobiernos del PP. "No es lo mismo gestión las crisis con una respuesta neoliberal que los ERTES que planteamos durante la pandemia o las ayudas directas a los autónomos", ha dicho, hablando también de Quirón, sin mencionar expresamente a Isabel Díaz Ayuso.
El presidente, desafiante, se niega a asumir responsabilidades y responde de esta forma a la petición hecha por Felipe González para que dimita o convoque elecciones. La bancada socialista le aplaude durante casi un minuto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, no.
El presidente incluye a la oposición en esa supuesta conspiración contra él y su familia, y señala al PP por la cloaca de la "policía patriótica". El presidente carga con dureza contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, sin ningún tipo de autocrítica. "Aplican la ley del embudo", llega a decir.
El presidente defiende a capa y espada a Begoña Gómez y David Sánchez, situando ambos casos en una conspiración jurídica y mediática, asegurando que "se ha hecho en contra de la Fiscalía". "Las medidas cautelares sobrepasan los límites de lo razonable", asegura, cargando contra el juez Peinado por retirarle el pasaporte a su mujer.
🔴 Sánchez defiende a capa y espada a Begoña Gómez y David Sánchez: "Mi mujer ingresó cero euros por su trabajo en la Complutense" pic.twitter.com/FVDCeciqnS— Libertad Digital (@libertaddigital) June 24, 2026
"No es fácil para mí hablar de esto", asegura, haciéndose la víctima. La presidenta de las Cortes ordena silencio ante el barullo que provocan sus palabras. "Es un patrón de acoso y derribo", dice el presidente al hablar de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez. Vuelve a cargar contra la prensa que "vive de subvenciones del PP". "Esos pseudomedios", repite.
"Respuesta clara y contundente: no la hubo", dice, defendiendo que el rescate fue "legal y legítimo", con "todas las garantías". Dice que la ayuda fue avalada por Europa y el Tribunal de Cuentas. "No debe existir ninguna duda sobre la actuación del Ejecutivo", remata, provocando la queja de varios diputados. "No especulen, no insinúen, no susurren, demuéstrenlo con pruebas", reta a la oposición.
Sánchez ha defendido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha dado su confianza después de apuntar que "no tuvo ningún escándalo en sus mandatos y que está colaborando con la justicia".
En paralelo, ha puesto la excusa de que Zapatero lleva 15 años sin ostentar ningún cargo público y por ello, "no debe haber sombra de duda sobre este Ejecutivo". "No especulen, demuestrenlo con pruebas", ha insistido.
🔴 Sánchez defiende a Zapatero: "No tuvo ningún escándalo y está colaborando con la justicia" pic.twitter.com/VGckS0RGe0— Libertad Digital (@libertaddigital) June 24, 2026
Sánchez ha culpado a la derecha mediática y política por señalar los casos de corrupción que cercan al PSOE, al Gobierno y a su familia y ha anunciado que quien tenga corrupción a sus espaldas será apartado.
El presidente asegura que "queremos que quienes la han hecho, lo paguen", desvinculándose en todo momento de los condenados Ábalos y Koldo.
"Jamás conoci y no hubiera permitido estas prácticas", ha señalado el jefe del Ejecutivo, restando importancia a la responsabilidad que tiene como presidente del Gobierno.
🔴 Pedro Sánchez en el Congreso tras la sentencia a Ábalos: "Jamás conocí y no hubiera permitido estas prácticas" pic.twitter.com/nXaF1w0xy5— Libertad Digital (@libertaddigital) June 24, 2026
"No vamos a aceptar la corrupción, vamos a intentar erradicarla del todo".
🔴 Pedro Sánchez en el Congreso tras la sentencia a Ábalos: "No vamos a aceptar la corrupción, vamos a intentar erradicarla del todo" pic.twitter.com/oGwK6Y0Gv7— Libertad Digital (@libertaddigital) June 24, 2026
Señala a la prensa por difundir una "falsa sensación de corrupción generalizada" y provoca la carcajada de la bancada de la oposición cuando asegura que "no habría tolerado" los casos de corrupción, de haberlos conocido. Evita toda autocrítica y presume de haber actuado contra José Luis Ábalos.
Sánchez ha dicho que "no existe una corrupción generalizada" después de la condena histórica al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos y al exasesor del exministro, Koldo García, además de las investigaciones a la fontanera del PSOE, Leire Díez en el caso de las cloacas del PSOE. Y ha defendido que no hay espacio para las personas corruptas, sea de quien sea.
Después de tener lugar el Consejo Europeo, Pedro Sánchez ha dado inicio a su discurso en la Cámara Baja presumiendo de la Unión Europea y cargando contra la ultraderecha europea y ha dicho que ese no es el modelo.
El presidente y algunos ministros como Carlos Cuerpo vuelven a aparecer sin corbata en el Pleno para hablar de corrupción y el Consejo de Europa. La semana pasada el gesto pasó casi inadvertido, dada la catarata constante de noticias sobre corrupción. La intención era generar un debate para desviar el foco, pero el Gobierno no lo logró. Este miércoles, recurren de nuevo a la misma estrategia.
El portavoz parlamentario del PSOE se ha dirigido al expresidente después de que haya pedido a Pedro Sánchez que dimita o convoque elecciones: "Que las hubiera convocado él cuando le tocaba", ha dicho López en los pasillos del Congreso, a preguntas de la prensa, sin caer en que González adelantó comicios al final de su mandato: convocó en 1996, un año antes de que concluyera la legislatura, asediado también por la corrupción.
Este debate se produce además en plena resaca por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', en la que no logró "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", según el auto del juez José Luis Calama.
El PP, que repite que "no hay ni un día sin un escándalo", quiere poner el foco en cada uno de los casos de corrupción que rodean al PSOE de Sánchez para recalcar una vez más que el presidente "lo sabía".
La oposición también pedirá cuentas a Sánchez por el sumario del 'caso Leire', la llamada 'fontanera' del PSOE, para tratar de neutralizar casos de corrupción que afectan al partido y al entorno del presidente. "Con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado", soltó Feijóo hace unos días, aludiendo a que "pagaba los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas".
Dos días después de la sentencia del 'caso mascarillas', en la cúpula del PP recalcan que se trata de hechos "probados". Y por eso, el líder del PP aprovechará la comparecencia de Sánchez para exigirle que asuma responsabilidades políticas porque "es el único responsable de que una organización criminal operara desde el Gobierno de España", según fuentes del partido.
Tal y como publica LD este miércoles, el jefe del Ejecutivo pretende aprovechar su comparecencia en el Congreso de los Diputados para intentar reafirmar su liderazgo, contener el desgaste y aislar la trama de las mascarillas del resto de su Gobierno. La estrategia pasa por encapsular las responsabilidades en quienes ya han sido condenados. "Hay personas que fallan", aseguran fuentes de Moncloa, empeñadas en reducir el caso a conductas individuales y defendiendo que "no es proporcional" pedir a Sánchez su dimisión por ello.
Sánchez acude al Pleno del Congreso con los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a su exministro José Luis Ábalos –su mano derecha en el partido durante años– a 24 años de cárcel por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan este miércoles en el Congreso en pleno choque por los casos de corrupción que afectan al PSOE y la exigencia de adelanto electoral de los 'populares' y varios socios del Ejecutivo, que creen que la legislatura ha llegado a su fin.