El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados tras la reciente sentencia judicial contra José Luis Ábalos y Koldo García. Sigue con nosotros la emisión en directo, minuto a minuto, para conocer las claves de su discurso, las exigencias de la oposición y el análisis de la última hora de esta crisis sin precedentes en el Partido Socialista.

La Sesión de Control también debatirá las investigaciones judiciales en torno a Leire Díez, la fontanera del PSOE en el caso de las cloacas socialistas, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con cuestiones dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.