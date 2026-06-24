Feijóo, implacable contra Sánchez: "Usted es el nexo corruptor, de la sauna a la cloaca hay un camino coherente"

"Iré directo al grano", ha comenzado diciendo Alberto Núñez Feijóo en su intervención ante el Pleno para hablar de corrupción, para pedir a continuación disolver las Cortes y convocar elecciones. Muy molesto con el "mitin" previo que ha dado Pedro Sánchez, marcado por el victimismo y el ataque a los medios, los jueces y la oposición, el líder del PP le ha reprochado su "soberbia" e "indignidad".

"¿Qué hace todavía en el escaño de presidente?", le ha preguntado., respondiendo al desafío planteado por Sánchez, que ha asegurado que "cómo no vamos a seguir". "!Cómo no vamos a seguir!, ¿a seguir delinquiendo, se refiere?", le ha respondido Feijóo, afeando a la bancada socialista sus aplausos al jefe del Ejecutivo. "¡Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos!", ha recordado.

Por primera vez, el líder del PP ha sugerido la posibilidad de que Sánchez se niegue a aceptar un suplicatorio y promueva el rechazo de la Cámara, que debe votar si permite investigar al presidente. Un mero trámite que podría convertir en dique de contención para aferrarse al cargo. "¿Está entre sus planes que la Cámara rechazase el suplicatorio?", le ha preguntado directamente.

Las saunas, el nexo corruptor y el fin de Sánchez

Mostrando un cartel con los 19 delitos que asedian al PSOE, Feijóo ha acusado a Sánchez de ser un "lastre para el país y para su partido". "La corrupción es usted, usted es el nexo político corruptor, usted es el nexo político corruptor", ha repetido, reprochándole haber "puesto el Estado en manos de gentuza", en referencia a José Luis Ábalos o las cloacas del PSOE. "De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente", remataba.

"Amparará la corrupción hasta el último momento porque se juega todo", ha vaticinado el líder del PP que, parafraseando al propio Sánchez, le ha espetado: "Menuda inventada lo de la tolerancia cero contra la corrupción", después de que el presidente respondiera a las informaciones sobre los casos de corrupción diciendo "menuda inventada".

En respuesta a la campaña de manipulaciones liderada por el Gobierno sobre la sentencia a Ábalos y la crítica a Aldama por ver rebajada su pena tras colaborar con la Justicia, Feijóo ha recordado que "a Aldama le abrieron las puertas del Gobierno ustedes". "Las víctimas somos los españoles, usted es el principal agresor", concluía.