Junts y PNV se desmarcan de la petición de elecciones del Senado

La moción del PP para pedir elecciones, que se ha debatido este miércoles en el Senado, ha salido adelante sólo con los votos del grupo de Alicia García, UPN y Vox. Junts ha optado por no votar y el PNV la ha rechazado, a pesar de que hace apenas un mes ambos se abstuvieron en una iniciativa similar que también pedía disolver las Cortes y convocar comicios. Coalición Canaria se ha abstenido.

La portavoz del PP, Alicia García, ha asegurado durante su intervención que Sánchez "ya no tiene la confianza del Parlamento", por lo que le ha exigido asumir su responsabilidad, dimitir y devolver la palabra a los españoles. "Es indecente que siga un minuto más", ha asegurado mientras el presidente comparecía en el Congreso y se negaba a convocar elecciones asegurando que "cómo no va a seguir".

Desde Junts, el senador Eduard Pujol ha intentado justificar su negativa a votar la propuesta asegurando que el PP no aceptó una enmienda presentada por su grupo que pedía aceptar la amnistía, y que fue rechazada por el grupo de García. "El miedo al debate y el pánico a escuchar, señorías del PP, no les llevará a la Moncloa", ha dicho, advirtiendo que "nos quieren como cómplices, pero nos censuran".

La senadora del PNV, Uxue Barkos, ha reprochado al PP traer esta propuesta, en pleno cerco también por la trama de corrupción del PSOE. En su opinión, se trata de una actitud "zafia" y "ñoña" al intentar saltarse el veto de la Mesa del Congreso a la Cámara Alta. "Esta es una facultad del Gobierno", ha asegurado, alineándose con la postura de la presidenta del órgano rector de la Cámara Baja, Francina Armengol, aunque ha criticado el veto asegurando que debería permitirse el debate.

Este jueves, el Congreso vota otra propuesta del PP, parcialmente vetada en lo referente a la petición de elecciones, y en la que instan a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Junts y el PNV no han desvelado su voto, aunque podrían optar por la misma actitud adoptada en el Senado, rebajando así la presión sobre Sánchez en su momento de máxima debilidad.