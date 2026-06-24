La amenaza de Patxi López: "Cuando llegue el momento nosotros también pediremos al que puede hacer que haga"

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados ha reivindicado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha cargado, como era de esperar, contra el Partido Popular y ha denunciado lo que considera una estrategia coordinada para desgastar al Gobierno por vías políticas, mediáticas y judiciales.

Durante su comparecencia, Patxi López ha sostenido que el Ejecutivo se ha convertido en un objetivo para determinados sectores por las políticas que ha impulsado durante la legislatura. Ha defendido medidas relacionadas con la protección social, los servicios públicos y la atención a colectivos vulnerables, al tiempo que ha acusado a la oposición de intentar influir en la vida política desde posiciones de poder alejadas de las urnas. "Lo están haciendo", ha afirmado en referencia a quienes pretenden "manejar, destrozar y destruir" al Gobierno.

Una parte importante de su intervención ha estado dedicada a los casos de corrupción que afectan al entorno socialista. López ha reconocido que existen investigaciones que han salpicado a personas vinculadas al partido y ha admitido el malestar que estas situaciones generan dentro de la organización, pero ha asegurado que nadie entra en política para encontrarse con episodios de este tipo y ha defendido que quienes hayan cometido irregularidades deben asumir las consecuencias. López ha insistido en que el "PSOE ha actuado apartando a los implicados y colaborando con la Justicia".

Asimismo, ha reivindicado que los socialistas han facilitado toda la documentación requerida para esclarecer los hechos y ha defendido que la organización ha reforzado sus mecanismos de control interno, transparencia y exigencia ética para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Ha señalado que, mientras los socialistas han asumido responsabilidades políticas y han expulsado a los implicados, el Partido Popular protegió durante años a dirigentes relacionados con distintos procedimientos judiciales y ha recordado algunos de los principales casos que han afectado a los populares, como caso Gürtel, caso Púnica, caso Kitchen o caso Lezo.

Además, ha reprochado a la formación de Alberto Núñez Feijóo que pretenda presentarse como ejemplo en materia de regeneración democrática pese a "su historial judicial". Según sus palabras, las diferencias entre ambas organizaciones son "abismales" en la forma de afrontar este tipo de situaciones.

"Yo con Begoña"

Otro de los ejes centrales de su discurso ha sido la denuncia de lo que ha definido como una "burbuja judicial" alrededor del PSOE y del entorno del presidente del Gobierno. López ha cuestionado especialmente algunas actuaciones relacionadas con la investigación sobre Begoña Gómez. El portavoz socialista ha criticado la apertura de diligencias basadas inicialmente en informaciones periodísticas y ha acusado al juez instructor de impulsar investigaciones prospectivas para intentar encontrar indicios contra la esposa del presidente.

Ante esta situación, ha mostrado públicamente su respaldo a la mujer de Pedro Sánchez y ha repetido una consigna que, según ha señalado, comparten muchos simpatizantes socialistas: "Yo con Begoña".

La comparecencia ha concluido con un mensaje dirigido a la militancia y a los votantes socialistas. López ha defendido que cada día de continuidad del actual Gobierno supone, según sus palabras, "un avance para trabajadores, pensionistas, estudiantes, dependientes y familias que dependen de los servicios públicos". Recuperando una expresión utilizada previamente por quienes critican al Ejecutivo, el portavoz socialista ha lanzado una advertencia en clave electoral: "Cuando llegue el momento nosotros también pediremos al que puede hacer que haga".