Las frases más contundentes con las que Feijóo ha noqueado a Sánchez

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en una sesión de control que se ha celebrado días después de la sentencia judicial contra José Luis Ábalos y Koldo García. Allí ha hablado de "un patrón de acoso y derribo" contra su entorno y, especialmente, contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
También el líder de los socialistas ha asegurado que "jamás" conoció ni tampoco "hubiera permitido" las prácticas de quien fue su mano derecha y exministro de Transportes, condenado a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel.
Ante un "panorama" de "bulos" y "manipulaciones", Sánchez ha rechazado asumir responsabilidades y ha descartado tanto dimitir como convocar elecciones anticipadas. "Ante este panorama, la pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?", ha corregido.
En su turno, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado con tono especialmente duro la pasividad del presidente del Gobierno que, a su juicio, "tiene toda la responsabilidad" en las numerosas tramas de corrupción que le rodean.
Feijóo además ha sacado la lista de los delitos que salpican al PSOE y ha pronunciado contundentes frases para denunciar la "degradación" y el "bochorno" causado por el Gobierno central.
- "El debate es si España puede seguir en manos de un Gobierno corrupto"
- "La corrupción es usted, los hechos dicen que está en el lado incorrecto de la ley"
- "La corrupción es usted, usted es el nexo político corruptor"
- "¿Quién podía imaginar esto del yerno de las saunas? De la sauna a la cloaca hay un camino coherente"
- "No roben y si no roban la Justicia les dejará tranquilos"
- "La decencia no está sujeta a negociación ni depende de ideologías, es previa, es una concepción moral del poder, o se tiene o no se tiene"
- "Cada día que pase sin que convoque elecciones es una agresión a la Nación española"
- "Jamás ha entendido que España es más importante que usted"
- "No es digno del cargo que ostenta. ¡Qué desgracia ha sido usted para España!"
- "Es usted quien puso al Estado en manos de gentuza"
- "Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos"
- "Por mí, hoy estaríamos convocando una moción de censura para dar voz a los españoles"