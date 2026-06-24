Las frases más contundentes con las que Feijóo ha noqueado a Sánchez

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en una sesión de control que se ha celebrado días después de la sentencia judicial contra José Luis Ábalos y Koldo García. Allí ha hablado de "un patrón de acoso y derribo" contra su entorno y, especialmente, contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

También el líder de los socialistas ha asegurado que "jamás" conoció ni tampoco "hubiera permitido" las prácticas de quien fue su mano derecha y exministro de Transportes, condenado a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel.

Ante un "panorama" de "bulos" y "manipulaciones", Sánchez ha rechazado asumir responsabilidades y ha descartado tanto dimitir como convocar elecciones anticipadas. "Ante este panorama, la pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?", ha corregido.

En su turno, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado con tono especialmente duro la pasividad del presidente del Gobierno que, a su juicio, "tiene toda la responsabilidad" en las numerosas tramas de corrupción que le rodean.

Feijóo además ha sacado la lista de los delitos que salpican al PSOE y ha pronunciado contundentes frases para denunciar la "degradación" y el "bochorno" causado por el Gobierno central.