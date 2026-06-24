Sánchez recurre a los "bulos" para despachar en media hora ocho años de corrupción

El primer presidente del Gobierno cuyos dos últimos secretarios de organización han estado en la cárcel. Pedro Sánchez ha eludido asumir responsabilidades políticas y no ha dudado en echar balones fuera y cargar contra la prensa, a la que acusa de publicar "bulos y manipulaciones" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Dice que solo un Gobierno liderado por él es capaz de erradicar la corrupción, mientras no cesan las revelaciones que cercan a su Ejecutivo.

A pesar de tratarse de casos que afectan de lleno a su entorno político y familiar, Sánchez no ha mostrado ni el más mínimo atisbo de autocrítica ni ha asumido responsabilidad alguna. Sánchez ha comenzado su intervención hablando del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, primero, y Santos Cerdán, después, insistiendo en que: "Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas".

Sánchez ha defendido a Zapatero asegurando que: "Primero, en su Gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala, como a pocos, la presunción de inocencia". En cualquier caso, no ha hablado del botín de joyas encontradas en su despacho del PSOE valorado en 1,3 millones de euros. El presidente también se ha mostrado tajante al asegurar que "el PSOE no se ha financiado irregularmente". "No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos", ha despachado al igual que ha defendido la legalidad del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Al referirse a los casos que afectan a su entorno personal, los ha calificado de "maraña judicial" y ha asegurado que responden a "un patrón de acoso y derribo". Además, ha afirmado que Begoña Gómez ingresó "cero euros por el software de la Complutense". Ha restado importancia a todos los casos asegurando que se basan en "recortes de prensa" de "determinados pseudomedios" y ha criticado las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado, afirmando que "sobrepasan todos los límites de lo razonable".

Ante el incesante reguero de casos de corrupción que copan los titulares día tras día, Sánchez ha negado que exista "una corrupción generalizada" y ha pedido "no prejuzgar", mientras el Gobierno mantiene una estrategia basada en hacer oídos sordos y rechazar de plano cualquier señalamiento.

De forma desafiante, y ante las incesantes peticiones de dimisión y convocatoria electoral, incluso desde sus propias filas, Sánchez ha dejado claro que no piensa dar un paso atrás y ha asegurado que continuará al frente del Gobierno. "Ante este panorama, la pregunta es: ¿Cómo no vamos a continuar?", ha preguntado de forma irónica el presidente.

Como estaba previsto, Sánchez ha salido al ataque llamando "hipócrita" y "cínico" al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica", ha dicho Sánchez tratando de desviar el foco.