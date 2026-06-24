Sánchez saldrá al ataque sin asumir responsabilidades: "No es proporcional pedirle que dimita"

El presidente del Gobierno es plenamente consciente de que el desánimo se extiende como una mancha de aceite tanto en el Consejo de Ministros como en las filas socialistas. La sucesión incesante de investigaciones, imputaciones y sentencias vinculadas a casos de corrupción ha erosionado la moral interna y ha colocado a La Moncloa a la defensiva. Y aunque la condena era un escenario más que descontado en el Ejecutivo, no deja de constituir una nueva evidencia de las prácticas irregulares que se produjeron en el Ministerio de Transportes mientras Pedro Sánchez ocupaba la Presidencia del Gobierno.

Con ese telón de fondo, el jefe del Ejecutivo pretende aprovechar su comparecencia en el Congreso de los Diputados para intentar reafirmar su liderazgo, contener el desgaste y aislar la trama de las mascarillas del resto de su Gobierno. La estrategia pasa por encapsular las responsabilidades en quienes ya han sido condenados. "Hay personas que fallan", aseguran fuentes de Moncloa, empeñadas en reducir el caso a conductas individuales y defendiendo que "no es proporcional" pedir a Sánchez su dimisión por ello.

El presidente buscará además blindar el apoyo de sus socios parlamentarios articulando un discurso centrado en "establecer los hechos frente a las mentiras y los bulos". En La Moncloa interpretan, además, que el tono cada vez más agresivo de algunos de sus aliados responde a la proximidad de las citas electorales. "Hay que tomárselo con deportividad", sostienen desde el Ejecutivo, restando importancia a las crecientes exigencias de explicaciones.

"Vamos a poner negro sobre blanco", afirman desde el Gobierno manteniendo que muchas de las causas que les afecta provienen de "pseudomedios". Pero la comparecencia también servirá para redoblar la ofensiva contra el Partido Popular y para volver a cargar contra el Poder Judicial, todo ello sin asumir responsabilidades políticas, ni siquiera in vigilando. En el Ejecutivo rechazan de plano las peticiones de dimisión y de adelanto electoral formuladas por el PP, dirigiendo sus ataques contra Alberto Núñez Feijóo y sugiriéndole que "empiece en su casa". "¿Qué podemos hacer?", se preguntan desde el Gobierno. "Nos lo quitamos de encima cuando el caso empezó", responden, reivindicando que la actuación respecto al que fue el ministro todopoderoso del Ejecutivo hasta julio de 2021 fue la correcta.

No se espera tampoco ningún nuevo paquete de medidas anticorrupción. Las quince iniciativas anunciadas hace casi un año, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, continúan sin materializarse. Sánchez intentará compensar esa ausencia sacando pecho de la acción legislativa y regulatoria desplegada durante su mandato, insistiendo en la idea de que merece la pena mantener la actual mayoría de Gobierno. Es el mismo argumento que el Ejecutivo viene utilizando desde que comenzaron a estrecharse los círculos judiciales en torno al PSOE.

Habrá que comprobar también si el presidente logra esquivar una palabra que se ha convertido en un incómodo fantasma para La Moncloa: "joyas". Especialmente desde que trascendieron las imágenes del botín valorado en 1,3 millones de euros encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero situado en la calle Ferraz.

La única baza que el Gobierno confía en explotar políticamente pasa por la situación judicial de Víctor de Aldama y la no devolución del dinero investigado. "No estaba amortizado que Aldama quedara libre", sostienen fuentes gubernamentales, que incluso se aventuran a afirmar que la primera condena a un exministro socialista no tendrá un impacto electoral tan negativo para el PSOE como para quienes, a su juicio, han respaldado al empresario. Los que, según sostienen, sufrirán el desgaste son "quienes han defendido a Aldama".

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su estrategia de desacreditar al comisionista, al que reprochan que "pulula" por los platós de televisión. Aunque admiten en privado que su beneficio judicial puede animar a otros implicados en causas que cercan al Gobierno, como la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, o Julio Martínez, amigo del expresidente socialista. "Vaya inventada", zanjan fuentes gubernamentales ante las amenazas de nuevas revelaciones dirigidas contra Pedro Sánchez y el expresidente socialista, después de que el Tribunal Supremo haya avalado a Aldama como informante en la causa de las mascarillas.

En definitiva, el Gobierno admite que la causa de las mascarillas es "grave", pero insiste en presentar la exigencia de explicaciones políticas como "una escandalera". Un esfuerzo de distanciamiento que marcará toda la comparecencia de Sánchez, decidido a resistir el embate sin asumir responsabilidades y convencido de que la mejor defensa sigue siendo el ataque.