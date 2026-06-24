Vox ingresó 16 millones en 2025, liquidó el crédito húngaro y aportó otros dos a Disenso

Vox recibió durante 2025 un total de 12,2 millones de euros de financiación pública y otros 4,1 millones de financiación privada, según las cuentas del partido correspondientes al ejercicio de ese año. La formación que preside Santiago Abascal también destinó dos millones de euros a la Fundación Disenso, su laboratorio de ideas, y completó la devolución del préstamo concedido por el banco húngaro MBH para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024.

Las cuentas, a las que ha tenido acceso Europa Press, reflejan que Vox cerró 2025 con activos por valor de 7,5 millones de euros. El documento detalla tanto los ingresos procedentes de subvenciones públicas y aportaciones privadas como los principales gastos de funcionamiento de la organización política.

Según el desglose de las cuentas, Vox percibió en 2025 6,3 millones de euros menos de financiación pública que en 2024, ejercicio en el que recibió 18,5 millones.

La mayor parte de los ingresos públicos correspondió a las subvenciones para gastos de funcionamiento, que superaron los 7,2 millones de euros. A esta cantidad se sumaron más de 4,4 millones de euros procedentes de las aportaciones de los grupos institucionales.

Además, el partido obtuvo 236.827 euros en subvenciones electorales durante el ejercicio.

En paralelo, la formación ingresó 4,1 millones de euros de financiación privada. De esa cantidad, 3,8 millones procedieron de las cuotas de afiliados, una cifra vinculada al aumento del número de militantes. Vox contabilizaba en 2025 un total de 71.194 afiliados, frente a los 65.615 registrados un año antes.

Las cuentas también recogen 20.931 euros en aportaciones de afiliados y cargos públicos, 90.702 euros en donaciones y legados y 172.111 euros obtenidos a través de productos y actividades propias del partido.

Cancelado el préstamo del banco húngaro MBH

Uno de los aspectos que recoge la memoria económica es la liquidación del préstamo concedido por la entidad húngara MBH para afrontar la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

El banco, vinculado al entorno político del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, concedió a Vox un préstamo superior a los dos millones de euros. La formación argumentó en su momento que recurrió a financiación extranjera tras no obtener crédito de entidades bancarias españolas.

Según las cuentas de 2025, Vox completó el pago del préstamo y de los intereses asociados, que ascendieron a 209.000 euros.

Por otro lado, el partido solicitó nuevos préstamos para financiar las elecciones autonómicas de Extremadura celebradas el 21 de diciembre. En concreto, pidió 50.000 euros a Abanca, otros 50.000 euros a BBVA y 30.000 euros al Banco Santander.

A cierre de 2025, la deuda pendiente con estas entidades ascendía a 130.356 euros.

Más de tres millones pendientes de cobro

Las cuentas también reflejan cantidades que la formación tiene aún pendientes de recibir en concepto de subvenciones electorales.

En total, Vox contabiliza 3,1 millones de euros pendientes de cobro, distribuidos entre distintos procesos electorales celebrados en los últimos años.

De esa cifra, 1,3 millones corresponden a las elecciones generales de 2023, otros 334.558 euros a las elecciones municipales de ese mismo año, 210.380 euros a las elecciones autonómicas extremeñas de 2025 y 1,1 millones de euros a las elecciones europeas de 2024.

Casi cuatro millones destinados a salarios

En el apartado de gastos, las cuentas muestran que Vox destinó 3,9 millones de euros a salarios durante 2025.

Dentro de esa cantidad figuran 73.499 euros en concepto de indemnizaciones, según la documentación examinada por Europa Press.

Los gastos vinculados a la estructura territorial del partido también ocuparon una parte significativa del presupuesto. Vox desembolsó más de un millón de euros en alquileres, suministros y otros costes asociados a sus sedes.

Asimismo, las cuentas reflejan 986.627 euros en viajes, más de un millón de euros en publicidad, promoción y organización de eventos y 284.806 euros en alquiler de vehículos, cuotas y otros gastos diversos.

Dos millones para Disenso

La documentación económica recoge una aportación de dos millones de euros a la Fundación Disenso, entidad vinculada a Vox y presidida por Santiago Abascal.

Además, aparecen otras transferencias por 8.900 euros al Grupo Europa y 11.750 euros a entidades no vinculadas, sin mayor detalle en la memoria.

El partido también informa de que durante 2026 ha transferido ya un millón de euros adicional a Disenso. Con esta nueva aportación, la cantidad destinada por Vox a su fundación en los últimos seis años se aproxima a 13 millones de euros.

Por otra parte, el documento destaca que el Tribunal Supremo anuló en 2025 y 2026 dos sanciones impuestas previamente por el Tribunal de Cuentas por valor de 233.324 euros y 862.496 euros, relacionadas con irregularidades en donaciones.