Crece la inquietud en Moncloa por el alcance de las conversaciones de Zapatero

En La Moncloa llevan meses instalados en una crisis permanente. Cuando parecía que el foco estaba puesto en la complicada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, las nuevas revelaciones de la UDEF han añadido otro motivo de preocupación al Gobierno. Los mensajes hallados entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, han provocado incomodidad en el Ejecutivo por las referencias directas al "presi", a las cloacas socialistas y por el contenido de unas conversaciones que los investigadores consideran relevantes para la causa.

En esos mensajes, José Luis Rodríguez Zapatero se refiere en varias ocasiones al jefe del Ejecutivo como el "presi", dejando constancia de una interlocución directa con La Moncloa. "Te daré un sobre para darle en mano al presi" o "tenemos por delante una temporada ácida", escribió el expresidente a su asistente tras la detención de su amigo y presunto pagador, Julio Martínez Martínez, alias Julito.

Tras estos intercambios, Zapatero insta a Gertrudis a recopilar documentación relativa a sus trabajos para Análisis Relevante SL mediante informes y labores de consultoría. "¿Cuándo es la primera factura de AR?", pregunta en uno de los mensajes. Según los investigadores, esos trabajos podrían haber servido como vía para canalizar las supuestas comisiones que habría percibido por sus presuntas gestiones de influencia.

La difusión de estas informaciones ha vuelto a colocar al Gobierno contra las cuerdas. Desde La Moncloa se victimizan diciendo que esto es una "cacería" y mostrando su "preocupación por la creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso". "Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas", sostienen fuentes del Ejecutivo en referencia a las conversaciones halladas en uno de los dispositivos incautados por la UDEF durante el registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz dentro de la causa que investiga al expresidente como presunto líder de una trama de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra. En ese operativo, los agentes también localizaron el botín de joyas valorado en 1,3 millones de euros.

Los mensajes incorporados a la investigación también reflejan la preocupación de Zapatero por sus vínculos con Venezuela y la huella de sus desplazamientos al país. "Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25", solicita a su secretaria. Según la respuesta de Gertrudis, fueron ocho viajes, "de los cuales tres han sido de procesos electorales". La documentación intervenida revela, además, la familiaridad del expresidente con el entorno chavista, hasta el punto de utilizar stickers de la heredera política del régimen, Delcy Rodríguez.

"Los derechos fundamentales no son negociables. Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos. Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial", insisten desde La Moncloa. Todo ello después de que la investigación haya incorporado indicios sobre supuestas comisiones de 200.000 euros que habría recibido Zapatero de un grupo empresarial peruano con filiales cementeras en Bolivia. Unas revelaciones que hacen aumentar la presión sobre el Ejecutivo en uno de los momentos más delicados de la legislatura.