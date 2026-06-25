Hace décadas que los dirigentes socialistas empezaron a decir que su partido era "el partido que más se parece a España". La genealogía del lema se remonta, por lo que algunos recuerdan, a Rodríguez Zapatero, de cuyas andanzas como embajador de los buenos sentimientos se empieza a saber que no eran gratis et amore. No extraña la filiación. La cosmética naif que introdujo durante su presidencia, sigue ofreciendo una base de maquillaje para los peores rasgos. Llenó el vocabulario de ternuras de paz con la banda, de diálogos sin logos y de almíbares tan pegajosos como para alentar una infantilización que cortó en seco la madurez de la democracia española. Su diccionario aún es una referencia. De aquel joyero siguen saliendo perlas. El lema que proclamaba una identidad entre el PSOE y España –luego dirán que otros se apropian– lo han entonado muchas veces Sánchez y sus fervorosos. Tiene un componente esencial para el tipo de electoralismo que hacen: la adulación. La falsa adulación, que es más aduladora que ninguna.

A la luz de ese lema, puede uno adentrarse en arenas movedizas tratando de contestar al enigma de siempre. Cuando hay dos visiones y valoraciones tan distintas de un Gobierno, de su gestión y su balance, y de la realidad política del momento, una totalmente crítica y negativa, la otra absolutamente indulgente y positiva, el intento de explicar esta división tajante tiene riesgos de generalización abusiva. Pero el lema del PSOE invita al riesgo. Cuando el propio partido asegura que es el que más se parece a España, aunque esto sólo fuera cierto en parte, hay que buscar los elementos que favorecen una fuerte identidad e identificación del partido con una parte de los españoles y viceversa. Y esos elementos existen seguro: los sondeos no han precipitado a Sánchez por el despeñadero abajo. Otro gallo cantaría si el electorado socialista se hubiera comportado como el electorado laborista en Gran Bretaña, porque allí lo que ha enviado a corrales a Starmer es una caída brutal en la intención de voto.

El engaño es una explicación, pero endeble. Sólo funciona con incentivo. Hay que tener ganas. Hay que tener ganas de engañarse para ser engañado no por magos de las palabras, no por demagogos de oratoria brillante, no por figuras carismáticas, sino por políticos de tonalidades mediocres que no destacan tampoco en la gestión corriente. Pero ¿quién dijo que se tiene que preferir al brillante, al carismático, al mago? Del inteligente, mejor no decir nada: está condenado de antemano si lo demuestra. La identificación, como promete el lema del PSOE, va por otro lado. Va de ponerse al lado y de tener algo en común. Ábalos, Koldo y Cerdán intuyeron –por lo menos lo intuyeron– que tenían algo en común con Pedro Sánchez; se unieron a él y lo apoyaron, por eso. De manera similar, hay un electorado que percibe que tiene algo en común con Sánchez y lo apoya y seguirá apoyando por eso. Se reconocen en él y donde algunos vemos a un mal actor, otros ven la actuación de su vida: hacerse pasar por lo que no son. Es el engaño como forma de vida y, trasladado a la política, aún más aceptable.

Entre la buena gente española, hay personas como Sánchez, como Ábalos, como Cerdán, como Koldo. También como Leire Díez, un tipo de militante socialista muy extendido desde la primera época y con arraigo en lo local. Ninguno de estos personajes son visitantes de un mundo diferente ni se crían sólo en espacios reservados, porque la política ya se sabe. No. Están en cualquier parte, son como son y esto sella una identificación que la ideología, por sí sola, no puede.