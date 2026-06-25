El Congreso insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza con el apoyo de Junts

Pedro Sánchez ya tiene en su mano un mandato del Congreso de los Diputados para someterse a una cuestión de confianza y dimitir por la corrupción, como pedía el PP. La propuesta no es vinculante, ya que se trata de una prerrogativa del presidente, quien ya avanzó que la ignorará. Sin embargo, adquiere especial simbolismo porque se produce en el momento de mayor debilidad para el Gobierno.

La propuesta se ha votado por puntos y el número tres, que pedía la cuestión de confianza, ha salido adelante con 178 de PP, Vox, Junts, CC y UPN. También el punto cuatro, que pedía a Sánchez responsabilidades por la corrupción y que dimita. El texto de la cuestión de confianza fue redactado en los mismos términos empleados por los de Carles Puigdemont en la enmienda que fue vetada la semana pasada por la Mesa de Francina Armengol. La presidenta de las Cortes ha impedido hasta en dos ocasiones debatir sobre si Sánchez debe convocar elecciones. La votación ha concluido con la bancada popular aporreando los escaños entre gritos de "¡Dimisión, dimisión!".

Con su tradicional baile de la yenka, Junts ha respaldado este jueves en el Congreso lo que evitó votar ayer en el Senado, donde se debatió otra moción que pedía elecciones, y en la que PNV y Junts se abstuvieron hace apenas un mes. Los independentistas vascos han optado este jueves por votar no a la moción del PP, pese a que la semana pasada también pedían a Sánchez que convocara elecciones.

Esta semana, sin embargo, varias informaciones implican a dirigentes del PNV en la trama de corrupción del PSOE, lo que ha motivado que los independentistas vascos rebajen el tono contra el Gobierno. Ambos partidos gobiernan, además, en el País Vasco, lo que dificulta que pasen de las "palabras a los hechos", como reclamó Alberto Núñez Feijóo a los socios para que los 184 diputados que piden comicios apoyen una moción de censura.

¿Prueba de fuego para la moción de censura?

Aunque la votación de este jueves podría interpretarse como un simulacro de censura al Gobierno, el presidente del PP ha descartado presentarla si no tiene apoyos suficientes y tanto Junts como el PNV han descartado investir a Feijóo, requisito necesario para que la moción prospere ya que debe proponerse un candidato que sustituya al censurado.

Los de Puigdemont, de hecho, instaron este miércoles a Sánchez a echarse un lado y que el PSOE proponga a un nuevo candidato a la presidencia para poder agotar la legislatura con un Gobierno de izquierdas, lo que implica que rechazan de plano facilitar un Ejecutivo de PP y Vox. La próxima fecha en el calendario que podría agitar el tablero es el 16 de julio, día en el que el TJUE decide sobre la amnistía. Si se tumba, el ánimo de Junts podría variar.