El editorial de Cuesta: Sánchez y Zapatero, "siameses políticos" unidos por las finanzas del PSOE

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de este jueves en La Noche de Cuesta, en esRadio, en la estrecha relación política y estratégica entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. A juicio de Cuesta, ambos han terminado conformando una alianza que va mucho más allá de la afinidad ideológica y que se sostiene sobre una estructura compartida de poder, negocios internacionales y presuntos intereses financieros vinculados al PSOE.

Durante su análisis, Cuesta ha defendido que la conexión entre ambos dirigentes se ha ido consolidando con el paso de los años hasta convertirse en una auténtica simbiosis política. Según ha explicado, aunque Zapatero desconfiaba inicialmente de Sánchez, ambos acabaron encontrando un terreno común de entendimiento basado en intereses mutuos y en una estrategia compartida de control político.

"Pronto llegaron a un entendimiento y el entendimiento se basó en los negocios, negocios privados o negocios del partido", ha asegurado Cuesta, que ha señalado que esa relación es hoy una de las claves para entender buena parte de los movimientos del actual Ejecutivo.

La conexión con Venezuela

Uno de los grandes ejes del editorial ha girado en torno a Venezuela y a la supuesta conexión entre el chavismo y las finanzas socialistas. Cuesta ha subrayado que las investigaciones judiciales empiezan a mostrar vínculos cada vez más claros entre el entorno de Zapatero y operaciones vinculadas al petróleo venezolano.

En este contexto, ha puesto el foco en Francisco Flores, conocido como el "banquero de Maduro", al que ha situado como una pieza central dentro de la estructura financiera investigada. Según ha explicado, este empresario habría sido clave en la monetización de los denominados cupos de extracción de petróleo que, presuntamente, tenían como destino final las arcas del PSOE.

"La prueba clave ya está entregada y es el famoso sobre con los cupos de petróleo de Víctor de Aldama", ha afirmado Cuesta, aludiendo a la documentación incorporada a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

El periodista también ha destacado que el mismo Francisco Flores aparece relacionado con pagos a sociedades vinculadas a Víctor de Aldama y al entorno de Zapatero, algo que, en su opinión, refuerza la tesis de una estructura financiera conectada entre los negocios internacionales y la financiación del partido.

El peso de Zapatero en Moncloa

Carlos Cuesta también ha analizado las 17 agendas atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo contenido —según ha explicado— revela el enorme poder que el expresidente ha mantenido dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

A su juicio, esas agendas demuestran que Zapatero no actuaba como un simple expresidente con influencia política, sino como una figura con acceso directo y recurrente a Moncloa. Cuesta ha detallado que en ellas aparecen reflejadas cerca de una treintena de reuniones con Pedro Sánchez y distintos miembros del Ejecutivo.

"José Luis Rodríguez Zapatero ha estado utilizando y vendiendo, presuntamente, la capacidad de penetrar en el Gobierno de España y alterar la política española", ha denunciado.

Según Cuesta, las anotaciones muestran reuniones constantes con Pedro Sánchez y con ministros clave, especialmente con el titular de Exteriores, José Manuel Albares, lo que a su juicio demuestra que Zapatero mantenía una capacidad real de influencia en asuntos estratégicos del Estado.

"Entraba cuando le daba la gana en Moncloa", ha insistido, subrayando que esa presencia no respondía a una función institucional, sino a intereses concretos ligados a operaciones internacionales.

La actuación en Venezuela

Especial dureza ha mostrado Cuesta al analizar el papel de Zapatero en Venezuela. El periodista ha acusado al expresidente de actuar sistemáticamente en favor del régimen chavista, debilitando al mismo tiempo a la oposición democrática venezolana.

En este punto, ha cargado especialmente contra la salida de Edmundo González a través de la Embajada española en Caracas, una operación que ha calificado como uno de los episodios más graves y vergonzosos de la política exterior reciente.

"Hay pocos actos más vergonzosos que podamos exhibir en los últimos tiempos a nivel internacional", ha señalado.

A juicio de Cuesta, España no utilizó su peso diplomático para reforzar a la oposición liderada por María Corina Machado ni para defender el resultado electoral de Edmundo González. Por el contrario, sostiene que el Gobierno terminó facilitando una operación favorable al chavismo.

"Pusimos todos los medios del Estado para que un personaje como José Luis Rodríguez Zapatero debilitara a la oposición democrática venezolana", ha afirmado.

China y la influencia internacional

El editorial también ha puesto el foco en China. Cuesta ha sostenido que Zapatero ha contado con libertad absoluta para operar en el país asiático sin apenas supervisión institucional, algo que considera especialmente grave desde el punto de vista estratégico.

En este sentido, ha recordado informaciones publicadas por Libertad Digital según las cuales se dio la orden a la Embajada española en Pekín de no fiscalizar las actividades del expresidente durante sus viajes y reuniones. "Se dio la orden de que a José Luis Rodríguez Zapatero había que dejarlo volar libre", ha asegurado.

Cuesta ha vinculado esa libertad de movimientos con la creciente influencia de empresas chinas en sectores estratégicos en España, citando expresamente el caso de Huawei. El periodista ha alertado de que esta compañía, vetada o limitada en numerosos países occidentales por razones de seguridad, ha logrado una posición relevante en España pese a las advertencias internacionales.

A su juicio, esto evidencia una línea política exterior que ha priorizado intereses concretos por encima de criterios estratégicos o de seguridad nacional.

Una alianza política y financiera

Carlos Cuesta ha concluido su editorial defendiendo que las agendas de Zapatero dibujan con claridad una estructura de poder compartido dentro del PSOE, en la que Pedro Sánchez y el expresidente han operado como dos centros de influencia conectados.

Según su análisis, Sánchez mantendría el control del aparato político interno y de determinadas redes de poder institucional, mientras que Zapatero concentraría buena parte de la influencia en la agenda internacional y en operaciones ligadas a negocios estratégicos. "Mandaba para lo de Ábalos, para lo de Koldo, pero para nuestra agenda internacional mandaba José Luis Rodríguez Zapatero", ha resumido.

Para Cuesta, esa relación explica buena parte de los movimientos del Ejecutivo en los últimos años y revela una alianza de fondo entre ambos dirigentes. "Parecen siameses políticos Sánchez y Zapatero porque están unidos por una trama internacional y unidos, me temo, por las finanzas del PSOE", ha concluido.