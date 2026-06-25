Jaime de los Santos: "Soy del PP, soy maricón y me siento orgulloso"

El Congreso ha acogido este jueves el debate del dictamen sobre la proposición de ley para modificar el Código Penal y castigar con cárcel las terapias de conversión contra personas LGTBI+.

Durante el debate, el diputado del PP Jaime de los Santos ha reivindicado desde el estrado su homosexualidad: "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición y sobre todo por lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos y de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, que es lo que construye futuro".

Dado que el PP había denunciado el "sectarismo" de la iniciativa, que considera "necesaria" pero cree que está mal planteada, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez ha respondido a De los Santos: "Usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy era el día de estar con las víctimas y usted se pone del lado de Vox". Y ha añadido: "Yo también soy maricón, y estoy muy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, señor de los Santos. No como usted".