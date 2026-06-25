Moncloa denuncia que se trate de "apestado" a Zapatero: "Le queremos"

Cierre de filas en el Gobierno en torno a la figura del expresidente Zapatero. El último informe policial incorporado a la causa, acompañado de una serie de documentos intervenidos a su secretaria, Gertrudis Alcázar, se ha convertido en la nueva excusa del Ejecutivo para calificar las investigaciones de "cacería". Fuentes del entorno del presidente del Gobierno denuncian que se trate a Zapatero como un "apestado" tras hacerse públicas las reuniones que mantenía con el propio Sánchez y con ministros como Félix Bolaños y Óscar Puente. "Le queremos", trasladan desde el Gobierno, donde aseguran no haber perdido la confianza en quien consideran el "faro moral" del PSOE.

"Me parece escandaloso", ha afirmado en los pasillos del Congreso de los Diputados el ministro Óscar Puente, recurriendo al argumento de la condena del fiscal general del Estado por custodiar información de un particular. A juicio del ministro, la revelación de los datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba justificada por ser "de interés público". Una consideración muy distinta a la que, según sostiene, merecen los mensajes intercambiados entre Zapatero y su asistenta tras, por ejemplo, la detención de su amigo Julio Martínez. "Tenemos por delante una temporada ácida", le escribió a su secretaria.

"No sé qué va a hacer el señor Zapatero, parece que ha anunciado acciones legales; desde luego, si se inician vamos a comprobar hasta qué punto la justicia opera con igualdad en función de hechos similares o más graves —en este caso en función de las personas que han sufrido este tipo de filtraciones— porque desde luego nos parece inaceptable lo que ha sucedido", ha declarado el ministro, quien, una vez más, ha apelado a su condición de jurista para cuestionar la actuación de la Justicia y la igualdad de trato ante determinadas filtraciones.

Respecto al cobro de 200.000 euros por influir presuntamente en favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia, en el Ejecutivo enmarcan la operación dentro de la actividad habitual de un expresidente. "Se dedican a eso", aseguran para zanjar la polémica. Sobre este asunto, Puente se ha mostrado "sorprendido" al ver a la Audiencia Nacional investigando una intermediación de un presidente en un Estado, en este caso Bolivia, que no afecta absolutamente en nada a España, teniendo en cuenta que ese señor ya no es una autoridad pública ni tampoco un funcionario público.