La temporada de verano y un pasaporte

La señora Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida como mínimo, ha entregado un pasaporte en el juzgado. Por la puerta de atrás. En vez de recibir a porta gayola, la primera dama fake ha persistido en aprovecharse de su condición de 'mujer de' para entrar por el garaje. Medio Madrid colapsado por el capricho de doña Begoña. Eso ya es normal. Lo extraordinario es que haya entregado el pasaporte. Uno de ellos al menos porque se ignora el número de pasaportes de los que dispone esta persona. Se habla de que tiene uno diplomático y otro de la Organización Mundial del Turismo, entre otros.

Vista la comparecencia de su marido en el Congreso de los Diputados no estaba en el guion que la señora Gómez de Sánchez entregara un pasaporte y ya. En casa –la Moncloa– están descolocados. No se acostumbran a la idea de ser iguales ante la ley. Creen que hay una persecución contra ellos como la que ellos sí han desatado contra sus adversarios políticos. Se sienten acorralados. ¡Cómo se atreven! exclaman alterados. Pedirle el pasaporte a ella, que no ha ganado ni un euro como "catedrática" en la Complu, clama Pedro. ¿Ni un euro? ¿Cómo es posible? ¿Una señora que se dedicaba a dar clases sobre captación de fondos –fundraising– no ha ganado nada? Se creen que somos idiotas. Están convencidos de la imbecilidad general porque no de otro modo se explican episodios como el último de Pedro Sánchez en el Congreso.

Entregado el pasaporte, el abogado de Begoña Gómez, el cuitado Antonio Camacho, ha librado un papel en el que exige al juez que devuelva el documento a su defendida porque comienza la temporada de verano y claro está que no tener pasaporte puede ser un inconveniente para moverse por el mundo hasta para la mujer del líder de la Internacional Socialista. La temporada de verano. Ojo al dato. ¿A quién se le ocurre privar a Begoña Gómez de la papela ahora que empieza la época de tomar el sol y trincar panoja en Punta Cana?

La señora de Sánchez puede perderse unas cuantas cumbres internacionales contra el cambio climático. Y otras tantas sobre el fenómeno migratorio, las energías renovables, el feminismo islámico y la cooperación mediterránea. Qué barbaridad. Retirarle el pasaporte a las puertas de la época de posar en topless en La Mareta protegida de las miradas indiscretas por decenas de guardaespaldas.