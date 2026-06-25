Pánico en Ferraz por los mensajes de Zapatero: el PSOE denuncia una "cacería"

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha calificado de "cacería" la filtración de conversaciones privadas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha denunciado una "vulneración de derechos fundamentales" tras la difusión de mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Según fuentes de Ferraz, los mensajes publicados forman parte de material intervenido en el marco de una causa judicial, aunque aseguran que buena parte de su contenido no guarda relación directa con la investigación. El partido considera que su difusión genera indefensión y "desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial".

Las mismas fuentes sostienen que la filtración de WhatsApps y conversaciones privadas no puede interpretarse como información de interés público cuando afecta a comunicaciones ajenas al objeto del procedimiento. En su opinión, se trata de una exposición indebida de la vida personal.

Desde el PSOE insisten en que este tipo de actuaciones no deben utilizarse en el debate político y que su divulgación compromete el derecho a la intimidad y a la protección de datos dentro de un proceso judicial en curso.

Los chats de Zapatero

En este contexto, la UDEF ha intervenido decenas de conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, instruido en la Audiencia Nacional. En esos mensajes, ambos intercambian gestiones para contactar con el entorno del presidente de Bolivia, Luis Arce, en relación con contactos diplomáticos y empresariales.

En una de las conversaciones –fechada el 4 de mayo de 2025– Zapatero indica: "Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que su secretaria responde que contactará con la jefatura de la secretaría de Arce. Poco después, ambos coordinan intentos de llamada y gestiones para establecer comunicación, en un intercambio en el que también se refleja la dificultad para contactar con el entorno del mandatario boliviano.

Además de estas gestiones, los mensajes recogidos por la UDEF incluyen referencias a empresas y movimientos económicos bajo investigación. Zapatero pregunta a su secretaria por la "primera factura" vinculada a la empresa de su socio Julio Martínez y por otros datos contables relacionados con esa actividad. También muestra interés por los avances de distintas actuaciones empresariales y judiciales vinculadas al caso.

En otro de los mensajes, el expresidente escribe "Me ha gustado Leire", en una referencia cuya interpretación no se detalla en el informe policial, pero que coincide en el tiempo con una comparecencia pública de la exmilitante socialista Leire Díez. Asimismo, se recogen expresiones como "Nuevo incendio" en relación con la citación de un empresario en el Senado dentro de una de las comisiones vinculadas a la investigación.

Reacción de Rebeca Torró

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha reaccionado a la difusión de los mensajes a través de la red social X. Ha afirmado que se trata de una "gravísima violación de la intimidad" y ha rechazado que la vida privada de una persona pueda convertirse en "munición política".

Filtrar conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial es una gravísima violación de la intimidad. Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política. En serio: ¿quién va a parar esta deriva antidemocrática? — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 24, 2026

Torró ha añadido que "nada justifica" este tipo de filtraciones y ha cuestionado los límites de estas prácticas con una crítica directa a lo que considera una "deriva antidemocrática".