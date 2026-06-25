Sánchez se carcajea con sus ministros tras perder la legitimidad para gobernar

La propuesta se ha votado por puntos y el número tres, que pedía la cuestión de confianza, ha salido adelante con 178 votos a favor de PP, Vox, Junts, CC y UPN. También ha sido aprobado el punto cuatro que pedía a Pedro Sánchez responsabilidades por la corrupción y que dimita, en este caso por 177 votos, uno menos debido a la abstención de CC. El texto de la cuestión de confianza fue redactado en los mismos términos empleados por los de Carles Puigdemont en la enmienda que fue vetada la semana pasada por la Mesa de Francina Armengol.

Al finalizar, varios diputados del PP han gritado "dimisión" al término de las votaciones de este jueves en el Pleno del Congreso, tras aprobarse una moción instando al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

Nada más concluir las votaciones del orden del día del Pleno, diversos diputados populares han comenzado a corear "dimisión, dimisión" aprovechando que en la sesión se encontraba el propio jefe del Ejecutivo.

Haciendo caso omiso a los gritos de la bancada popular, tanto Pedro Sánchez como los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, se han puesto en pie y han comenzado a sonreír y a aplaudir a su grupo por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual.