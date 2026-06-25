Salvar la socialdemocracia, destruir al PSOE

En España necesitamos socialdemocracia, para lo que es condición sine qua non la destrucción del PSOE. Uno de esos mantras que se repiten como un dogma es que el PSOE es fundamental para el sistema democrático español. Como suele suceder con las supersticiones, lo verdadero es precisamente lo contrario. El PSOE ha devenido una plaga de carcoma que está deshaciendo el Estado de Derecho al haber vencido absolutamente su dimensión sectaria y su sector mafioso a lo que era su faceta intelectual y su vocación política.

La socialdemocracia representa uno de los modelos políticos más exitosos del mundo contemporáneo. Surgida como una vía pragmática entre el capitalismo salvaje —ese laissez faire que Hayek condenó en Camino de servidumbre como el mayor error del liberalismo— y el colectivismo autoritario, ha logrado combinar libertad económica, democracia representativa y una sólida red de protección social.

La socialdemocracia fue el hermano medio tonto y mediocre del liberalismo, pero como a los miembros menos dotados de las familias no hay que despreciarlo, mucho menos abandonarlo, sino educarlo hasta el límite de sus posibilidades. Países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Noruega, o socialdemocracias consolidadas como Alemania con el SPD, demuestran que es posible mantener economías dinámicas, competitivas y abiertas al mercado mientras se garantiza sanidad universal de calidad, educación pública excelente, pensiones dignas y una redistribución fiscal progresiva que reduce desigualdades sin destruir incentivos. Recordemos que Helmut Schmidt le escribió a Hayek por cumpleaños "¡Ahora somos todos hayekianos!".

Como decía, a los socialistas les cuesta aprender, pero con un poco de esfuerzo y buena fe consiguen llegar a ser socialdemócratas, ya que liberales les resulta imposible dada su natural tendencia al intervencionismo social, la planificación económica y el autoritarismo moral, todo ello envuelto en condescendencia, hipocresía y complejo de ¡superioridad! La socialdemocracia no aspira a abolir el capitalismo, sino a humanizarlo (sic), aunque no puede dejar de suspirar por modelos como Venezuela o Cuba. Al menos, respeta la propiedad privada, fomenta la innovación y la empresa, y entiende que el bienestar solo es sostenible con crecimiento económico real.

Sin embargo, en España esta tradición nunca ha cuajado de forma limpia. El Partido Socialista Obrero Español no es un partido socialdemócrata genuino, sino una formación con raíces profundamente antidemocráticas y antiliberales que contaminan su ADN político. Su tradición se remonta a figuras como Francisco Largo Caballero, el Lenin español, ministro con el dictador Miguel Primo de Rivera, que durante la Segunda República y la Guerra Civil impulsó una línea golpista y violenta, incompatible con la democracia liberal. Largo Caballero y sectores del PSOE y la UGT coquetearon abiertamente con la dictadura del proletariado y justificaron métodos extralegales.

Los escándalos del caso Filesa, el caso GAL, el caso de los ERE de Andalucía, los contratos de mascarillas durante la pandemia o las recientes investigaciones sobre corrupción en diversas autonomías no son anomalías, sino expresión de unas raíces podridas que priorizan el poder y el botín por encima de la ética pública y el interés general. Un partido que ha blanqueado a Bildu, ha erosionado la separación de poderes y ha instrumentalizado instituciones como el Tribunal Constitucional difícilmente puede encarnar los valores de una socialdemocracia madura y respetuosa con el Estado de Derecho.

Por tanto, salvar la socialdemocracia en España tiene un presupuesto: destruir al PSOE que representa un obstáculo estructural para el desarrollo de una verdadera socialdemocracia porque sus vicios históricos —autoritarismo larvado, corrupción endémica y subordinación de las instituciones al partido— impiden la consolidación de políticas reformistas serias y sostenibles. Mientras el PSOE siga dominando el espacio de centroizquierda, cualquier intento de implantar políticas racionales y honestas estará contaminado por el clientelismo, el derroche y la polarización identitaria.

Solo así podría emerger una nueva socialdemocracia comprometida con la mejora de la educación pública con énfasis en mérito y exigencia, la reforma del mercado laboral para reducir la dualidad y el paro juvenil, la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante incentivos al ahorro privado complementario, y el combate con la burocracia asfixiante que ahoga a pymes y autónomos. Implicaría un compromiso real con la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas, valores que el PSOE ha erosionado sistemáticamente.

España necesita urgentemente superar la brecha entre su potencial económico y su realidad social. Con una deuda pública elevada, una demografía en declive y una productividad estancada, el país no puede permitirse seguir con un partido que antepone mantener el poder a la modernización en clave liberal del Estado del bienestar. La socialdemocracia funciona donde existe confianza institucional, baja corrupción y consenso en torno a reglas del juego claras. En España, el PSOE ha sido el principal factor de destrucción de esa confianza.

La destrucción política del PSOE no es un fin en sí mismo, sino el requisito previo para construir algo mejor. En España, mientras persista el actual PSOE, con sus pactos con populistas y separatistas, su gestión patrimonialista de las instituciones y su incapacidad para romper con su pasado autoritario, cualquier discurso socialdemócrata será mero maquillaje.

Es hora de que los españoles que creen en una izquierda responsable, reformista y patriótica miren más allá del PSOE. Necesitamos políticas que combinen solidaridad real, en lugar de postureo sanchista-zapaterista, con libertad y responsabilidad individual. Necesitamos socialdemocracia de verdad. Y para ello, el primer paso ineludible es enterrar políticamente al partido que ha impedido su nacimiento durante décadas. El segundo sería —pero esto ya es pedir demasiado— que, como Helmut Schmidt, lean a Hayek.